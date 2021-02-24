【Ａ股震盪】明星股一周兩崩，滬綜指收挫２％創七個月最大跌幅

《經濟通通訊社２４日專訊》基金轉倉切換風格成為市場熱點，資金翻臉如翻書，昔日明星

股本周兩度崩盤，白酒板塊全日跌幅達到６﹒８％，再加上香港計劃將股票交易印花稅從

０﹒１％提高至０﹒１３％，引發港股大跌，拖累市場氣氛。滬綜指午後愈踩愈深，跌幅一度被

放大到２﹒８８％，低見３５６４﹒０８點，全日滬綜指跌１﹒９９％，創下去年７月２４日以

來最大單日跌幅，連續三日下跌，收報３５６４﹒０８點，失守三千六，返回兩周前位置。

深市損傷更慘重，深成指全日暴跌２﹒４４％，創業板指更瀉３﹒３７％，報

３００７﹒４６點，盤中低見２９７３﹒８８點，是自今年１月初以來首穿三千點關口。

兩市全日成交１０６３９億元（人民幣．下同），是春節後復市以來連續第五日成交破萬億

元，按日增４﹒２％。



＊風格切換成定局，白酒股風吹雞蛋殼＊



內地明星基金經理張坤管理的易方達中小盤昨日（２３日）公告，自今日起暫停申購、轉換

轉入及定期定額投資業務。由於易方達基金產品一直偏好白酒股，近年來賺得盆滿鉢滿，易方達

因此被內地網友調侃為「世界第三大酒莊」，因此今次暫停申購，外界揣測或與白酒股暴跌影響

基金表現有關。

但亦有業內人士表示，限制申購可能只是為了保護原有持有人利益，避免基金規模過分增長

，超出基金經理的可承受能力。

白酒股迎來五個交易日以來的第三度崩跌，貴州茅台（滬：６００５１９）跌５﹒１％，瀘

州老窖（深：０００５６８）跌停，五糧液（深：０００８５８）瀉７％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌６﹒８％。

其他明星股今日亦遇山泥傾瀉，愛美客（深：３００８９６）暴瀉１３﹒８％，報９２６元

，失守千元關，目前茅台成為Ａ股市場上唯一一隻千元股；寧德時代（深：３００７５０）插水

７﹒９％，安井食品（滬：６０３３４５）挫６﹒１％，中國中免（滬：６０１８８８）更跌５

﹒５％，石頭科技（滬：６８８１６９）則跌４﹒４％。



＊銀行保險集體後移，建行瀉３％＊



權重金融股同樣傷情慘重，多隻銀行股大步後移，招商銀行（滬：６０００３６）挫

３﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）瀉３﹒１％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌

２﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌

０﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）軟０﹒３％。

保險股亦告跌，中國太保（滬：６０１６０１）瀉３﹒９％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌２﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒１％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５４３７．５７ －２．５５



上證綜合指數 ３５６４．０８ －１．９９ ４８４４．３０

深證綜合指數 ２３４７．２８ －２．０３ ５７９４．７１



上證Ｂ股指數 ２４５．９５ －０．８２ ２．４０

深證Ｂ股指數 １０９９．５３ －１．９５ ２．８９



上證１８０指數 １１１３８．５４ －２．３６

上證３８０指數 ５９８３．３０ －１．７６



深證成份指數 １４８７０．６７ －２．４４

中小創新指數 ２１２７．２２ －０．２６

深圳創業板指數 ３００７．４６ －３．３７

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