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24/02/2021 09:29

《股林淘金－林家亨》納指跌幅大，收市已回穩

　　《股林淘金》本周的美國股市持續受到債息上升影響，市場擔憂通脹將快速上升，令到科技
股大幅下滑，納指昨天（２３日）一度下跌４％，但聯儲局主席鮑威爾表示通脹不會太快重臨
，即使步伐加快，聯儲局也有很多工具可以應對，並表示繼續使用量寬工具，不會減少買債。信
息令到投資市場信心回穩，道指反覆回升，收市時倒升１５點，納指僅跌６７點。Ｔｅｓｌａ股
價下跌２﹒１９％，但在收市後的延長交易時段又回升２﹒８％。蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽
車跌幅收窄至微跌３﹒１％、０﹒２４％及３﹒０５％。美國固態電池製造商
Ｑｕａｎｔｕｍｓｃａｐｅ受美國Ｋｌｅｉｎ　Ｌａｗ　Ｆｉｒｍ之集體訴訟案影嚮，股價下跌
１４﹒３６％。
　　預計港股今日（２４日）早上或會溫和微升，原因是港股在美國之ＡＤＲ綜合計價跌幅約只
有１００點，而今早９：１５美股道指及納指期貨有輕微升幅。昨天的Ａ股市場也是跌幅收窄，
及昨天美國的１０年期債息已停止上揚，似有短期快見頂跡象，加上美國聯儲局局長鮑威爾安撫
之言，市場恐慌情緒已漸退卻。大和證券出報告表示調低信義光能（００９６８）評級至持有。
中國乘聯會公布２月份市場預狹義乘用車零售銷量１１９萬輛，同比增長３７７％，但按月下跌
４４﹒９％，令昨天比亞迪（０１２１１）股價曾一度下跌８％，但最後跌幅收窄，收市報
２２５﹒６元。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪及信義光能股份

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