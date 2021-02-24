【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨投放１００億

《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元人民幣７天期逆回購

操作，為第６７日開展逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１００億元人幣，連續第二日放水。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

