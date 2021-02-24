【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，第二日放水１００億

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元人民幣７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為第６７日開展逆回購。

公開市場今日沒有逆回購到期，即淨投放１００億元人幣，連續第二日放水。（ａｃ）

