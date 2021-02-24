【債務風險】山西國資委：企業無論如何重組都絕不發生一筆違約

《經濟通通訊社２４日專訊》山西省國資委黨委書記、主任貟釗在工作會談中指出，省委、

省政府高度重視省屬企業風險尤其是金融風險防控工作，建立了相關工作機制，確保無論企業如

何重組、規模如何變化，都絕不發生一筆違約。（ｅｙ）

