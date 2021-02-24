【債務風險】房企重慶協信債價暴跌，新加坡郭氏家族踩地雷

《經濟通通訊社２４日專訊》再有內地房企疑似出現流動性困難，重慶發展商重慶協信遠創

實業有限公司一筆將於下月９日到期的７﹒１億元（人民幣．下同）私募債「１８協信０１」，

昨日（２３日）價格暴跌６５％，至３２﹒８元。

重慶協信此前被獲選為２０２０年中國房地產開發企業１００強，但近年來經營困難已非秘

密。於去年１１月，重慶協信子公司因拖欠一筆設計費長達５年，遭內地法院列為被執行人，協

信地產及後更被揭發現金資產竟不足１５０萬元。



＊白武士接燙手山芋，星富豪家族不和＊



值得留意的是，重慶協信不乏同業遞出的橄欖枝，去年４月公司獲新加坡地產巨頭豐隆集團

作為白武士出手挽救，豐隆旗下城市發展（ＣＤＬ）以４３﹒９億元現金入主重慶協信，但這筆

交易卻意外引發豐隆集團背後郭氏家族的內訌，ＣＤＬ總裁郭令明的堂伯郭令柏及另外兩名

ＣＤＬ董事於去年１０月辭職。根據外媒報道，ＣＤＬ曾內部討論出售重慶協信持股，並進行債

務重組。

郭令明入主重慶協信，有人說是一筆「划算的交易」，但重慶協信過往的「劣跡」也不容忽

視。事實上豐隆集團並非重慶協信的首個白武士，上一手白武士綠地控股（滬：６００６０６）

於２０１６年１１月斥資近５０億元入主重慶協信，但在逾４年間，綠地控股大幅減持重慶協信

，並質押了部分股權，甚至曾就金融借款合同糾紛起訴重慶協信，外界相信官司涉及公司控制權

爭議。（ｅｙ）

