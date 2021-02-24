【ＦＯＣＵＳ】財爺減甜猶傷股民心，香港轉型遠景仍乏陳

【ＦＯＣＵＳ】世紀疫症肆虐香港逾一年，周三（２４日）上午揭盅的新一份財政預算案，

有否符合港人「ｍｕｓｔ ｂｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ」的冀望？

破紀錄財赤當前，一早預告「睇餸食飯」的財爺波叔，在一片「走糖」猜測中祭出５千元電

子消費券，加上各式常規工具－－寬減、補貼、注資、低息貸、稅務優惠……逆周期措施規模持

平上份預算案１２００億元水平。惟財務報表式的林林總總支出之外，令公共財政、經濟結構走

向更具韌性及可持續的長遠戰略，仍乏善足陳。



＊分期派５０００元電子消費券＊



世紀疫症令香港經濟去年錄收縮６﹒１％的創紀錄跌幅，面對衝刺抗疫令生活儘早復常、支

援企業重啟經濟、應對後疫情時代結構性變革等多重挑戰，人人皆冀望新一份財政預算案

「ｍｕｓｔ ｂｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ」。

今次逆周期措施規模巧合地大致持平於上一份的１２００億元，惟全民派錢、薪俸稅╱利得

稅╱差餉寬減、綜援雙糧等派糖措施全數「減甜」。針對失業率升至７％的近１７年高位，新設

上限８萬元「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，惟失業救助金仍無影。因應疫廈喉管亂駁播毒個

案頻發，預留１０億元資助逾３千幢老舊樓宇進行渠管維修或提升工程。氣候議題大行其道，即

日起提高私家車首次登記稅率及牌照費各１５％、３０％，明確爭取２０５０年前實現碳中和。



＊擴闊稅基解一時急惟或錯方向＊



香港本財年赤字升至歷來最高的２５７６億元水平，財政儲備由疫前的相當於２３個月政府

開支水平顯著降至１３個月，預料下個財年赤字１０１６億元，結構性赤字拐角已現；惟政府擴

闊稅基嘗試以「股票印花稅」開刀，雖解一時之急但或行錯方向。

以２０１９╱２０年度實際股票印花稅收入３３２﹒３億元計，提升買賣雙方股票印花稅稅

率由０﹒１％至０﹒１３％後，理論上可令庫房多收約百億元；惟放眼全球，美國、新加坡、日

本等地股票市場均無徵收此稅項，內地亦僅徵收單邊。在波叔正式宣布後，早市一度急插逾９％

的港交所（００３８８）午後再挫逾一成，港股並一度借勢調整近千點。

當新加坡明確２０２３年起擴大消費稅至進口低價商品，經合組織建議引入全球最低稅率及

數碼稅，港府如何開源應對未來公開開支節節上升挑戰，實考驗魄力和智慧。



＊基建、撥款外，應思未來定位＊



此外，儘管財爺今次以大篇幅談及經濟發展的定位和方向，強調香港在金融、創新科技、綠

色經濟、空運、供應鏈管理和專業服務等範疇都大有作為，但相比鄰近的新加坡、台灣紛紛提出

「製造業２０３０願景計畫」、「２０３０綠色發展藍圖」、「２０３０科技願景」，本港的傳

統產業及大量勞工如何重組、轉型、增值，從而與數碼、創新的新與技術變革並駕齊驅，令經濟

前景更具韌性？新一份預算案仍顯長遠戰略乏善足陳。

以港府早於２０１８年提出的「再工業化」大計為例，儘管興建中的先進製造業中心（將軍

澳）及微電子中心（元朗）將在未來兩年落成，但香港到底有何全球關鍵價值鏈定位？應遠不止

於基建硬件、項目撥款。

