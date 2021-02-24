《投資智慧－鄧聲興》港應盡快研究ＳＰＡＣ機制，助更多企業集資

《投資智慧》從美國股票市場傳來的「特殊目的收購公司」（Ｓｐｅｃｉａｌ
Ｐｕｒｐｏｓｅ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ）ＳＰＡＣ機制，熱潮席捲亞洲市
場，ＳＰＡＣ是一種沒有營運業務的空殼公司，唯一的目的是透過首次公開發行（ＩＰＯ）募集
資金後，專門去收購有前景的未上市公司，等同讓被併購的公司能夠借殼上市。換句話說，
ＳＰＡＣ是一種讓私人企業能夠「借殼上市」的公司。
在上市流程上，ＳＰＡＣ是由投資機構成立沒有業務的「空殼公司」，然後透過ＩＰＯ募集
資金，再尋找尚未上市的公司進行併購，其後則能省卻ＩＰＯ程序，立刻上市。ＳＰＡＣ的上市
條件亦訂明公司須在兩年內完成併購，並ＩＰＯ募集的資金放進信託帳戶，若兩年後公司仍未找
到合適的併購對象，該筆資金亦須在清算時歸還投資者。
ＳＰＡＣ成為企業提高流動性的替代方案，其中的優勢值得一提。由於傳統ＩＰＯ的上市程
序均涉及找尋承銷商、舉辦「路演」吸引潛在投資者，以及通過監管當局審查等等，此流程至少
需要一年時間。反之，若ＳＰＡＣ公司能成功物色併購對象，則可在短短三個月內完成上市程序
，期間不僅不須再走ＩＰＯ的上市流程，令企業可節省投資銀行的承銷費、顧問費和法律諮詢費
用等，更可繞過證監會對企業申請上市的重重審查，故獲不少中小企業視為成本和需時更少的融
資渠道。因併購的原因，所以當中的股票不設禁售期，上市後投資者即可進行股份買賣。
據調研公司ＳＰＡＣ Ｒｅｓｅａｒｃｈ數據顯示，２０２０年美股ＩＰＯ共有４４５宗，
其中２４８宗是ＳＰＡＣ，佔比高達５６％。去年單計ＳＰＡＣ集資額達８２０億美元
﹙６３９６億港元﹚，為２０１９年所創下的高位６倍。實際上，截至上周五（１９日），已暫
錄１６０宗ＳＰＡＣ上市，集資高達４７５﹒８億美元﹙約３７１１億港元﹚，佔去年逾半。
綜合市場消息，共享辦公室公司ＷｅＷｏｒｋ、成人雜誌出版商《花花公子》、氫燃料電池
重型汽車公司Ｈｙｚｏｎ Ｍｏｔｏｒｓ，以及網上證券商ＳｏＦｉ，均有意或正申請通過與
ＳＰＡＣ方式上市。而香港作為大中華區的集資樞紐，應盡快研究ＳＰＡＣ機制，幫助更多企業
集資，以免落後於其他亞洲區市場。反而，若港交所只關注於提高上市門檻及市值要求，只會導
致企業集資更困難，反其道而行。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
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