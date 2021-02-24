《拆局麒想－林嘉麒》上調印花稅港府贏粒糖，投資者輸間廠

《拆局麒想》新一份財政預算案今日（２４日）公布，早前有政黨議員建議增加股票印花稅

，應付港府財赤壓力，儘管引來證券界強烈反應，最終財政預算案正式拍版，印花稅率由原來的

０﹒１％提高至０﹒１３％，雖然說只是增加０﹒０３％，但增幅達三成，消息在正式宣布後，

港交所（００３８８）在下午開市後瞬即跌至４８９﹒６元，跌幅一度高達１２﹒２５％。



在香港，現時交易港股買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額０﹒１％的股票印花稅，比較例

如新加坡稅率為０﹒２％、英國的０﹒５％，香港印花稅稅率並不算高。而美國方面，聯邦政府

並無徵收股票印花稅，而紐約交易所和納斯達克交易所在的紐約州，則設有按每股價格徵收的股

票轉讓稅，不過自１９８１年起已全面退稅，變相不用繳稅。



在香港特區政府角度，面對財政壓力的情況下，是難以削減教育、醫療及社會福利等開支，

惟每年經常支出龐大，政府有需要增加收入。香港經濟大環境下，並沒有甚麼行業做得好，唯獨

是港股金融市場交投氣氛好，成交近日更創歷史新高，而且增加股票印花稅被認為是不影響民生

，似乎調高股票印花稅以增加庫房收入屬最可行做法。以港交所２０２０年總成交額３２萬億元

推算，去年印花稅為６４２億元。如果２０２１年稅率提高到０﹒１３％，印花稅將達到８３５

億元，淨增近２００億元，而當中還未計及踏入２０２１年後港股日均成交量再度增加，確實有

利可圖。



可惜，在投資者角度上看，情況就大不同。首先，作為國際金融中心，印花稅的多少確實影

響股票市場交投。簡單的比較，新加坡及英國股市一直交投疏落，更不時有上公司在兩地

ｄｅｌｉｓｔ，原因或許就是新加坡稅率０﹒２％，及英國的０﹒５％。相反，美國在交易上不

用繳稅，而內地只收單邊０﹒１％，相比港股未來收雙邊合共０﹒２６％的稅項，與前兩者差距

更大。要知道，近年利好港股原因有兩個。一是中概股回歸，二是北水南下。作為投資者，同一

公司在美國和香港兩地上市，面對每次交易成本０﹒２６％的分別，再者現時市場波動令交易頻

繁，在股票操作上交易日均明顯會增加，更會影響專業投資者在港交易，既然有得揀，投資者會

選擇在美國買。另一方面，北水近月南下明顯，日均成交量激增，已貢獻港股兩成甚至是三成成

交。內地０﹒１％稅率比較港股的０﹒２６％，差別是１﹒６倍的成本，雖然北水南下原因多

，惟稅項因素必會影響其南下意欲，影響是必然的。更何況，全球國家一致努力在減稅降費從而

刺激各行各業。港股等了又等，終於有追落後的助力，現在為了每年二百億港元，港交所即日的

市值就蒸發７１７億元（以昨日收市計及今日最低位粗略計劃，未計及大市下跌的廣泛因素），

不如政府直接沽港交所套現好過啦！今日港股市況大跌，元兇也是印花稅，用港股市值計，蒸發

的是超過１６００億市值，好明顯動作是港府贏粒糖，投資者輸間廠。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

