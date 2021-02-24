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即市新聞

24/02/2021 08:36

《樓市亮話－湯文亮》點解持有優質物業的外資不多

　　《樓市亮話》有老友問點解香港的甲廈、豪宅由外國資金持有的不多，是否睇唔好香港房地
產，我話絕對不是，只不過是香港有運，在２００３年，香港的房屋價格比高峰時下跌大約七成
，銀行亦有不少銀主貨，理論上作為一個物業投資者應該趁低吸納，但可惜不少香港業主或者投
資者早已淪為負資產者，能夠守住自己擁有的物業已經是成功，面對優質靚盤亦有心無力，外國
資金可以擇肥而噬，不少優質商廈以及豪宅都落入外國資金手中，不過外國資金是以基金而不是
私人持有，如果唔係，今日香港地產就是外國人話事，香港租客只會任由宰割。
　
　　老友唔明白，外國基金與私人持有有甚麼分別，老實說，分別的確很大，外國基金在
２００３年用低價入市，但基金持有物業多數設有一個期限或者升幅，長則十年八載，短則三年
，或者到達一個大家都同意升幅，基金是會將物業出售，基金經理除了每年收取手續費之外，更
加可以分紅，所以，他們是很積極出售有可觀盈利的物業，在２００３年所買的物業，亦不用等
太久就達到基金的要求，在２００６年已經有不少優質物業升幅超過一倍，此時不買更待何時，
我們亦買入不少由基金擁有的物業，今日當然話我們眼光獨到，但當時被人笑到面黃，話我們高
價同基金接火棒，其實，笑我們的人並不知道，如果那些物業不是由基金，而是由私人買入，即
使有人出高價亦未必會出售，今日，香港的甲廈豪宅租金就由外國人話事，算香港逃過一劫。
　
　　由於香港物業價格在這十幾年一直處於上升軌跡，外資離開之後就很難重臨香港，但當外資
準備重臨香港時，就會出現一個很奇怪現象，就是所有測量師行不約而同都會預測樓市下跌，希
望有一些香港業主會減價出售他們的物業，令外資可以趁低吸納，所以，當測量師行一致預測樓
市會下跌的時候，反而是一個有利樓市的訊號。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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