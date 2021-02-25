《缸邊嫺談－黃惠嫺》切合內循環主題，「就地過年」助消費提升

《缸邊嫺談》因應防疫需求，中國政府呼籲內地居民今年「就地過年」，以減少人員流動，

降低感染風險。從中國交通運輸部公布的數據顯示，「就地過年」成效顯著，農曆新年期間內地

人員流動明顯減少，全國鐵路、公路、水路及民航的總載客量為９８４１﹒６萬人次，按年跌

３４﹒８％。

雖然「就地過年」令總載客量減少，但載貨量卻大幅增加，農曆年期間，內地全國高速公路

的貨車流量同比增長８１﹒１３％，相信與內地居民線上消費需求有關。今年春節期間，很多消

費者轉移至線上「辦年貨」及「送禮」，根據中國商務部（「商務部」）公布，「２０２１年全

國網上年貨節」期間（２０２１年１月２０日至２月１８日），全國網絡零售額達

９０５７﹒６億元（人民幣．下同），這也導致快遞需求明顯增加，國家郵政局快遞大資料平台

監測顯示，２月１１日至１７日期間（「春節黃金周」，即年三十至年初六），全國郵政快遞業

累計攬收和投遞快遞包裹６﹒６億件，同比增長２６０％。



＊「就地過年」帶動內地消費力提升＊



內地居民於農曆新年長假未能出外旅遊，「就地過年」帶動了內地消費力提升。根據商務部

公布的數據，春節黃金周內地重點零售和餐飲企業實現銷售額約８２１０億元，較去年春節黃金

周增長２８﹒７％，比２０１９年疫情出現前的春節黃金周高４﹒９％。在消費的種類上，珠寶

首飾、服裝、通訊器材及家電數碼產品的銷售均有不俗增長。

一眾休閒文娛及本地遊等活動亦備受歡迎。根據中國國家電影局公布的數據，春節黃金周期

間內地全國電影票房為７８﹒２２億元，同比增長３２﹒４７％。此外，基於「就地過年」衍生

新的消費需求，本地遊、周邊遊及短途自駕遊等休閒項目今年大受歡迎。春節黃金周期間，根據

內地旅遊服務平台「飛豬」的資料顯示，各地的「本地遊」預訂量同比上漲逾６６０％；而通過

攜程旅行網預訂景區門票的訂單則較２０１９年春節增長五成以上，本地居民預訂當地景點門票

的訂單量更比去年同期增長超過３００％。



＊消費模式、種類及結構出現了改變＊



上述數據足證內地居民於農曆新年期間消費力強勁，同時亦反映出消費者的消費模式、種類

及結構出現了改變。購物模式由線下轉為線上，消費者對文化、娛樂、休閒旅遊等活動的參與度

增加，消費亦轉向高端化。而「就地消費」亦切合去年國家主席習近平先生提出「內循環」－

擴大內需、鼓勵消費、拉動經濟增長的概念。未來在「內循環」的環節上，中國政府將會利用

１４億龐大人口優勢，做好「需求側」改革。「需求側」改革旨在透過優化收入分配機制、加強

社會保障和再分配政策、改善居民可支配收入水平，以及擴大中等收入群體的消費能力，提升消

費者的消費信心和意願，其核心正是擴大內需、拉動消費，推動基數龐大消費者的消費升級，進

一步釋放基礎消費人群的消費潛力。

為切實開展「需求側」改革，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和

２０３５年遠景目標的建議》中提出，「十四五」期間政府將全面促進內地居民消費。增強消費

對經濟發展具基礎性作用，涵蓋順應消費升級趨勢，提升傳統消費，培育新型消費，及適當增加

公共消費等範疇，具體包括：以品質品牌為重點，促進綠色、健康、安全的消費，鼓勵消費新模

式新業態發展；健全現代流通體系，發展無接觸交易服務，降低企業流通成本，促進線上線下消

費融合發展，開拓城鄉消費市場；發展服務消費，放寬服務消費領域市場准入；完善節慶假日制

度，落實帶薪休假制度，擴大節慶假日消費；培育國際消費中心城市；以及改善消費環境，強化

消費者權益保護。



＊加快新型消費發展，推動居民消費升級＊



由以上系列政策可見，消費作為推動中國經濟增長的主要驅動力，將會成為政府推進經濟的

重要元素及工具。內地擁有１４億人口，其中４億多為中等收入人口，以人口計算是全球最大及

最具消費潛力的市場之一，為零售、餐飲、文化娛樂、本地旅遊等相關消費行業提供了廣闊的發

展空間。現時內地疫情高峰期已過，今年春節黃金周消費市場的強勢表現凸顯了中國超大規模市

場潛力，由去年２月３日至今年２月１９日止一眾相關的消費、餐飲、影視娛樂及旅遊股份普遍

跑贏恆生指數走勢，相信未來政府會進一步加快新型消費的發展，推動居民消費升級，而相關的

消費行業如零售、餐飲、文化娛樂、本地旅遊等均可能受惠。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述與餐飲股、影視娛樂股、酒店及旅遊股相關板塊的股份

