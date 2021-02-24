【預算案】陳茂波：逾千二億逆周期措施，緩解經濟下行及疫情打擊

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，今

年的財政預算案重點在穩經濟、紓民困，透過逾１２００億元的逆周期措施，緩解經濟下行及疫

情打擊帶來的痛感與壓力，發揮資源運用的槓桿效應，盡力讓市民、打工仔和企業也受惠。同樣

重要的，是抓緊未來發展的大方向與新趨勢，策略性地在關鍵環節加強政策引導、措施配合及資

源投放，讓香港的產業發展更豐富、多元和互動，並增添新動能。



＊去年經濟負增長６﹒１％；港府投入近３０００億元支援＊



他指出，香港在過去兩年幾經波折，國際政治張力損害了出口和市場氣氛，暴力衝擊危害了

社會穩定和安全，疫情讓整個社會及經濟承受多一層的壓力。去年本港經濟負增長６﹒１％，最

新失業率升至７％。特區政府合共投入了接近３０００億元提供支援，冀能發揮穩經濟、紓民困

的作用。然而，這亦令財政赤字升至歷來最高。

他續指，目前，疫情仍揮之不去，經濟還未走出衰退。當務之急是遏止疫情，全速推進疫苗

接種計劃，讓市民生活和工商百業早日重回正軌，並盡快安全地恢復與內地及國際間的相互往還

，亦會一如以往，為抗疫工作全面配備所需的資源。（ｂｎ）

