【預算案】財爺：寬減政府物業合資格租戶７５％租金，為期六個月

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，由

今年４月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書

的７５％租金及費用，為期６個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉

期間可繼續獲１００％租金寬免。政府收入將減少１４億元。（ｂｎ）

