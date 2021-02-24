【預算案】陳茂波：寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為一萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，會
推一次性措施，以緩解經濟下行對市民構成的打擊，當中包括，寬減２０２０╱２１課稅年度
１００％的薪俸稅和個人入息課稅，上限為一萬元，全港１８７萬名納稅人受惠。有關扣減會在
２０２０╱２１課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少１１４億元。（ｂｎ）
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