【預算案】陳茂波：寬減住宅物業差餉，首兩季以每戶千五元為上限

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示

，將寬減２０２１╱２２年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季１５００元為上限，其後

兩季以每戶每季１０００元為上限，估計涉及２９５萬個住宅物業。政府收入將減少１１６億元

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