【預算案】陳茂波：發放半個月綜援標準金額，額外支出近２４億

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示

，向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額、高

齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約２３﹒８２億元。在職家庭津貼及以個人為申請

單位的鼓勵就業交通津貼亦作相若安排，額外開支１﹒２１億元。（ｃｗ）

