【預算案】財爺：向香港永久性居民發放五千元電子消費券

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，將

向每名合資格的１８歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額５０００元的電子消

費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約７２０萬人，涉及約３６０億元財政承擔。政府

會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。（ｓｌ）

