【預算案】陳茂波：上市房託基金獲資助，上限每隻基金８００萬元

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，為

鼓勵更多房託基金在香港上市，未來３年獲證監會認可並在香港上市的合資格房託基金將獲資助

其付予本地專業服務提供者費用的７成，上限為每隻基金８００萬元。證監會稍後會公布詳情。

（ｂｎ）

