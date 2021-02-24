【預算案】陳茂波：港交所會檢視第二上市制度，稍後諮詢市場

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波指出

，港交所（００３８８）會檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需

要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，以及它們相應的市值要求。港交所

會在稍後諮詢市場。（ｃｗ）

