【企業盈喜】建橋教育（０１５２５）料全年純利增最少５０％

《經濟通通訊社２４日專訊》建橋教育（０１５２５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利增幅較２０１９年同期將不低於５０％。

該集團指，純利大幅上漲主因期內收益較２０１９年同期有所增長，受惠於期內平均學費增

加與因去年於其現有校園使用新宿舍樓而導致去年９月開學的２０２０╱２０２１學年新入學學

生人數增長的綜合影響，以及期內收取稅收返還約２０００萬元人民幣。（ｗｈ）

