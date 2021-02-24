【預算案】陳茂波：政府爭取於２０５０前實現碳中和

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他表示，政

府爭取於２０５０年前實現碳中和，將於今年中更新《香港氣候行動藍圖》，定下更進取的減碳

排放策略和措施，並落實「綠色能源目標」，把政府整體的能源表現於２０２４╱２５年提高６

％。同時，政府會繼續推動新能源運輸，進一步減少路邊空氣污染。（ｓｌ）

