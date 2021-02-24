【預算案】政府推動新能源運輸，下月公布推電動車普及化路線圖

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波指出

，政府一直推廣以電動車取代傳統燃油私家車，去年每８輛新私家車即有１輛為電動車，電動車

數量過去１０年由１８４輛增至超過１﹒８５萬輛，其中電動私家車佔全港私家車數目

２﹒７％。

他指出，政府推出「一換一」計劃，為購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供最

高２５萬元的首次登記稅寬減。計劃已惠及九成首次登記的電動私家車。一般電動私家車的寬免

額為９﹒７５萬元。

他續指，政府去年１０月推出２０億元的「ＥＶ屋苑充電易資助計劃」，預計可於３年內為

約６萬個現有私人住宅停車場車位安裝電動車充電基礎設施。計劃至今收到的申請涉及超過５萬

個停車位。

他指出，政府去年增撥８億元並擴大「新能源運輸基金」的資助範圍，涵蓋更多電動商用車

種。截至去年底，基金已批出１﹒５４億元，資助近２００個適用於電動商用車、混合動力商用

車及傳統巴士或渡輪的項目。政府亦預留８０００萬元，資助綠色專線小巴營運者，從２０２３

年開始試驗電動公共小型巴士。同時又預留３﹒５億元，資助營辦商從２０２３年開始在維多利

亞港內航線測試電動渡輪。

環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖，闡述使用電動車及其所需配套的長遠政

策目標及計劃，主要措施包括在２０３５年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡

並推動其市場化、培訓電動車技術及維修人才，以及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。政

府亦會採用更多電動車，以起示範牽頭作用。（ｃｗ）

