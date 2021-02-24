【預算案】陳茂波：推出７１億元特惠資助計劃，改善空氣質素

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，

為進一步改善空氣質素，政府推出７１億元的特惠資助計劃，於２０２７年底前分階段淘汰約４

萬輛歐盟四期柴油商用車。政府將於今年中完成更新《香港清新空氣藍圖》，制訂長遠目標及進

一步改善空氣質素的措施。（ｂｎ）

