【預算案】財爺：爭取撥款建東區走廊下行人板道和西營盤海濱公園

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示

，過去預留共６５億元優化海濱，３年多來已完成６公里的海濱長廊供市民享用。

他指出，今年會爭取立法會撥款，動工興建東區走廊下的行人板道和西營盤東邊街北海濱公

園兩項重點工程；亦會繼續採用「先駁通、再優化」的策略，盡早開放海濱用地。（ｃｗ）

