【預算案】陳茂波：本財年財赤２５７６億，下年度赤字１０１６億

《經濟通通訊社２４日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，預

期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政

赤字為１０１６億元，相等於本地生產總值３﹒６％。他預計２０２０╱２１年度赤字為

２５７６億元。財政儲備在２０２１年３月３１日預計為９０２７億元。

他指出，換言之，香港經過十五年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。經營帳目在中期財

政預測期間五年均會錄得赤字，２０２１╱２２年度的經營赤字超過１４００億元，主要是逆周

期措施所致。其餘四年的經營赤字則介乎２２４億至４０７億元。綜合帳目預計亦會連續四年錄

得赤字。而上述預測並未計及政府未來可能推出的退稅及紓緩措施。

他續指，赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚。政府的經

常開支由１９９７╱９８年度約１５００億元增加至２０２０╱２１年度約４７００億元，增幅

超過兩倍。近年政府開支顯著增加，固然有助提升服務及投資未來，但指政府開支必須進入整固

期，而長遠財政承擔亦必須與收入增長相適應。（ｂｎ）

