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24/02/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９５億人幣，買騰訊中移動沽小米美團

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股個別走，納指挫逾２％。在科技股拖累下，港股今早
曾穿十天線，不過舊濟經股發威帶動大市急彈。恆指低開１２９點，早段曾挫１９３點，見
３０１２６全日低，穿十天線（約３０３１６）後反彈，上午最多升４５６點，午後甫開曾飆
６２８點，見３０９４８點全日高，及後回順，吐逾半升幅。恆指收報３０６３２點，升３１２
點或１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入９５億元人民幣，增加２６﹒７％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、銀河娛樂（０００２７）；淨賣出最
多的依次是小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交２６７４﹒６６億元減少１１﹒６％。其中港股通成交７１８﹒９億元，佔總成交
２６﹒９％。

＊北水轉買騰訊，淨流入逾２４億元＊

　　騰訊控股跌０﹒９１％報７０７元，北水淨買入２４﹒１億元。
　　中國移動升０﹒４５％報５５﹒９元，北水淨買入１４﹒６億元。
　　銀河娛樂升８﹒８８％報７６﹒０５元，北水淨買入１１﹒７億元。
　　小米集團跌３﹒１％報２８﹒１元，北水淨賣出６﹒４億元。
　　美團跌１﹒８５％報３９２﹒８元，北水淨賣出４﹒９億元。
　　比亞迪股份跌５﹒７６％報２２５﹒６元，北水淨賣出４﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２４﹒１４
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１４﹒５５
　　銀河娛樂　　　　（０００２７）　　　　　１１﹒７０
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　　４﹒９３
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　４﹒５４

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－６﹒４２
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒９１
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－４﹒１５
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－３﹒６２
　　中糧家佳康　　　（０１６１０）　　　　　－１﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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