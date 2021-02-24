《日入而息》調高股票印花稅港股瀉９１４點，港交所多賺２３％

《今天重點》﹡陳茂波稱爭取繼續擴容，推ＭＳＣＩ中國Ａ股指數期貨合約；上市房託基金

獲資助，上限每隻基金８００萬元；次季提交立法建議，容許外地投資基金

遷冊來港；爭取在年內開通「債券通」南向交易；提交法案上調股票印花稅

率至０﹒１３％；發行不少於２４０億銀債及１５０億ｉＢｏｎｄ；擴大綠

色債券規模，發行１７５５億元等值綠債

﹡陳茂波稱與合適地區商討航空旅遊氣泡，研放寬本地團人數；再增撥十億元

推行遙距營商計劃，提出優化措施；再撥款６６億元，創造約三萬個有時限

職位；向「創意智優計劃」再注資十億，推動創意產業；向創新及科技基金

每年注資４７﹒５億元；向貿發局撥款３﹒７５億元，進行數碼化；為失業

人士設百分百擔保貸款，上限８萬元

﹡陳茂波稱寬減政府物業合資格租戶７５％租金，為期六個月；推進小蠔灣車

廠用地，提供二萬伙一半為公營房屋；研究東九龍五幅商業地改作住宅用途

；覓得未來十年公營房屋土地，５年內建逾十萬伙

﹡陳茂波稱向香港永久居民及新來港者發放５０００元電子消費券；爭取於今

年暑假開始登記電子消費券；代繳中學文憑考試考試費，開支１﹒５億元；

向合資格電力住宅用戶提供１０００元電費補貼

﹡港交所（００３８８）去年賺１１５億升２３％第二次中期息４﹒４６元；

港交所去年日均成交額升４９％創新高，新股集資額升２７％；港交所去年

滬深港通收入及其他收益額升９１％創新高；港交所指政府無就印花稅諮詢

集團，現判市場影響過早；傳引入ＳＰＡＣ機制，港交所：會參考國際做法

惟不會「照抄」；港交所指有信心港股通流入趨勢持續，證監對歐冠昇任命

審批屬正常

﹡東亞銀行（０００２３）去年盈利升１１％至３６億元，息降至２４仙；東

亞銀行去年中國業務淨虧損收窄至８﹒１８億；東亞銀行去年金融資產減值

損失大降至４６﹒７４億；東亞銀行去年淨利息收入跌２０﹒７％，減值損

失減少近三成



《即日市況》﹡提高股票印花稅港所領跌，恆指急瀉９１４點，成交三千五億新高



《深滬股市》﹡明星股一周兩崩，滬綜指收挫２％創七個月最大跌幅



《美元匯價》﹡關注英鎊１﹒４２５０以上的阻力；歐元最新報１﹒２１６１╱６２，日圓

最新報１０５﹒８０╱８３



《公司業績》﹡港交所（００３８８）去年賺１１５億升２３％第二次中期息４﹒４６元；

港交所去年日均成交額升４９％創新高，新股集資額升２７％；港交所去年

滬深港通收入及其他收益額升９１％創新高

﹡東亞銀行（０００２３）去年盈利升１１％至３６億元，息降至２４仙；東

亞銀行去年中國業務淨虧損收窄至８﹒１８億；東亞銀行去年金融資產減值

損失大降至４６﹒７４億；東亞銀行去年淨利息收入跌２０﹒７％，減值損

失減少近三成

﹡華僑銀行去年純利按年跌２６％至３５﹒８６億新加坡元

﹡中國之信（０８２６５）２０１９年度盈轉虧逾１億元，不派息

﹡大健康國際（０２２１１）中期虧損擴大至２﹒５７億人幣，不派中期息



《公司資訊》﹡東亞（０００２３）料今年淨息差維持低位，調高股票印花稅對高頻交易影

響較大；東亞銀行料今年中國業務貸款規模有增長，將盡力扭虧為盈

﹡中石化（００３８６）聯中科院成立碳中和綠色技術研發中心

﹡史美倫稱港交所（００３８８）去年展現韌性和實力，料於國際市場發揮更

大影響力

﹡同道獵聘（０６１００）股東Ｙｉｈｅｎｇ與大股東ＭａｙＦｌｏｗｅｒ訂

表決協議

﹡君實生物（０１８７７）旗下肺癌藥臨床試驗申請獲藥監局核准

﹡李氏大藥廠（００９５０）下月中股東會表決分拆兆科眼科主板上市

﹡康宏（０１０１９）財報遭質疑，財匯局調查康宏核數師審計是否適當；前

高層等４被告否認串謀詐騙開審

﹡凱升控股（００１０２）ＳｕｎＴｒｕｓｔ借１﹒２億美元興建及開發娛樂

場

﹡雲南水務（０６８３９）附屬向農行申請不逾５﹒５２億人民幣貸款

﹡路勁（０１０９８）夥控股股東惠記（００６１０）合資物業發展

﹡潤地（０１１０９）簽訂一年期２０億元融資協議

﹡駿高控股（０８０３５）控股股東完成配售２４％股份

﹡中石（０１１９１）委任鍾靈為董事會主席

﹡會德豐地產去年總銷售額逾１６６億，今年料推６新盤

﹡香港寬頻（０１３１０）共同持股計劃ＩＩＩ Ｐｌｕｓ計劃受託人完成認

購股份

﹡旭輝控股（００８８４）附屬透過目標公司合組合營企業，涉代價

２５﹒６４億元人民幣



《神州民企》﹡雨潤食品（０１０６８）申請合併處理附屬重整事宜獲批

﹡優源（０２２６８）尚未收到清盤人復牌或重組建議，股份繼續停牌

﹡中國龍天（０１８６３）成立合營公司產銷ＰＶＣ彈性地板等產品



《中國要聞》﹡唐山市啟動重污染天氣應急響應，鋼企強制性減排限產

﹡海南省要求更換全部公交車、網約車等使用新能源汽車

﹡監管總局回應社區團購平台低價傾銷：將加大監管力度

﹡人行１００億逆回購利率持平，第二日放水１００億

﹡人行、香港金管局加入多邊央行數字貨幣橋研究項目

﹡成都發放４０００萬元數字人民幣利是，京東為合作方

﹡台灣陸委會新主任冀兩岸春暖花開，大陸重申九二共識

﹡明星經理張坤管理「世界第三大酒莊」基金暫停申購

﹡上海突擊檢查奶茶店，存在操作規範等問題

﹡上海樂高樂園預計年內開工建設，２０２４年開園

﹡發改委公布虹橋國際開放樞紐建設總體方案

﹡１月商銀結構存款規模反彈至逾７萬億，個人類別小增

﹡山西國資委表示企業無論如何重組都絕不發生一筆違約

﹡重慶協信回應流動性疑雲：努力籌錢兌付下月到期債券

﹡華晨集團債權申報期限因疫情影響延至３月４日

﹡驚傳現金流緊張，寶能集團否認大規模裁員

﹡商務部表示中美應重建對話機制，中方願加強經貿交往；中國已和

ＣＰＴＰＰ一些成員進行非正式接觸

﹡王文濤稱今年外貿形勢嚴峻複雜，穩住外貿外資基本盤

﹡銀保監官員表示應將整個線上信貸平台產業鏈納入監管

﹡美加協調合作，拜登承諾確保被中國扣押兩加國人獲釋

﹡乘聯會表示２月第三周日均零售３萬輛，環比跌５３％



《寶島快訊》﹡台股大幅收跌１﹒４％，報１６２１２點



《其他消息》﹡差估署１月住宅租金指數微跌近０﹒１％，連跌２個月；差估署１月樓價指

數微升０﹒１３％，終止３連跌

﹡深股通額度全日用６﹒５億元；滬股通額度全日用９﹒９６億元，陸股通淨

流出６﹒７億

﹡恆指公司下周一公布優化恆生指數諮詢結果



《預算案》﹡陳茂波稱去年港經濟收縮６﹒１％，有紀錄以來最大跌幅；本年度地價收入

８７０億，較原預算減３１０億；本財年財赤２５７６億，下年度赤字

１０１６億；目前不適宜調整利得稅及薪俸稅率，會持續審視；料今年整體

通脹率１﹒６％，基本通脹率１％

﹡陳茂波稱政府爭取於２０５０前實現碳中和；推出７１億元特惠資助計劃，

改善空氣質素；推保險相連證券資助先導計劃，資助上限千二萬；發放半個

月綜援標準金額，額外支出近２４億

﹡陳茂波稱強化醫療系統，向獎券基金注資１１億元；檢視來港營辦的家族辦

公室稅務安排

﹡陳茂波稱爭取撥款建東區走廊下行人板道和西營盤海濱公園；向立法會申請

撥款，重建香港國際機場空郵中心；推動落馬洲河套區創科園發展，續支援

５Ｇ網絡

﹡陳茂波稱爭取繼續擴容，推ＭＳＣＩ中國Ａ股指數期貨合約；上市房託基金

獲資助，上限每隻基金８００萬元；次季提交立法建議，容許外地投資基金

遷冊來港；爭取在年內開通「債券通」南向交易；提交法案上調股票印花稅

率至０﹒１３％；發行不少於２４０億銀債及１５０億ｉＢｏｎｄ；擴大綠

色債券規模，發行１７５５億元等值綠債

﹡陳茂波稱與合適地區商討航空旅遊氣泡，研放寬本地團人數；再增撥十億元

推行遙距營商計劃，提出優化措施；再撥款６６億元，創造約三萬個有時限

職位；向「創意智優計劃」再注資十億，推動創意產業；向創新及科技基金

每年注資４７﹒５億元；向貿發局撥款３﹒７５億元，進行數碼化；為失業

人士設百分百擔保貸款，上限８萬元

﹡陳茂波稱寬減政府物業合資格租戶７５％租金，為期六個月；推進小蠔灣車

廠用地，提供二萬伙一半為公營房屋；研究東九龍五幅商業地改作住宅用途

；覓得未來十年公營房屋土地，５年內建逾十萬伙

﹡陳茂波稱向香港永久居民及新來港者發放５０００元電子消費券；爭取於今

年暑假開始登記電子消費券；代繳中學文憑考試考試費，開支１﹒５億元；

向合資格電力住宅用戶提供１０００元電費補貼

﹡陳茂波稱預留３﹒１８億推行提升足球場設施五年計劃；預留５億元優化部

分郊野公園設施；預留７﹒６５億元支持旅發局重振旅遊業工作

﹡陳茂波稱寬免商業登記費，政府收入減少３０億元；寬減住宅物業差餉，首

兩季以每戶千五元為上限；寬減利得稅，上限一萬元，政府收入減逾１０億

；寬減非住宅物業差餉，首兩季每戶五千元為上限；寬減薪俸稅和個人入息

課稅，上限為一萬元；賣地計劃有１５幅住宅地，料興建約六千伙單位

﹡陳茂波稱股票印花稅調整已考慮市場競爭力；未來基金投資回報下財年回撥

至政府帳目；目前暫無條件加薪俸利得稅，不排除日後調整

﹡私家車首次登記稅提高１５％，牌照費增加３０％

﹡金管局研提升監管沙盒，縮短創新金融產品推出時間

﹡政府推動新能源運輸，下月公布推電動車普及化路線圖；政府檢討差餉制度

，研引累

進制及自住物業提供恆常寬減

﹡財庫局及金管局等成立聯合工作小組，制定發展藍圖

﹡林鄭稱支持推逆周期措施，發放電子消費券助刺激消費

﹡政府上調股票印花稅，張華峰稱加稅必然「得不償失」

﹡美聯工商舖料派消費券將刺激今年商舖成交最多升七成

﹡陳智思稱預算案回應不同階層訴求，目前不宜擴闊稅基

﹡港交所稱對提高股票印花稅的決定感到失望

﹡證券業協會表示憂調高股票印花稅適得其反，令交投受壓

﹡政府撥８０億作維護國家安全開支，陳茂波指屬專門款項

﹡加印花稅港股難競爭，溫鋼城稱港交所待撈底

﹡張建宗稱預算案平衡了關顧民生和保持公共財政穩健

﹡會計師公會表示增股票印花稅屬短期政策，長遠應擴稅基

﹡安永表示電子消費券有利經濟，上調股票印花稅可接受

﹡美聯表示啟德地轉住宅料受歡迎，供應難大增支持樓價

﹡澳洲會計師公會表示股票印花稅微增對投資意欲影響低

﹡高力國際料短期內難以解決房屋供求嚴重失衡問題

﹡中原工商舖表示派消費券推動本土消費，對舖市幫助最大

﹡范鴻齡感謝港府在財赤壓力下，仍增加醫管局經常撥款

﹡ＡＣＣＡ表示稅項減免及消費券鼓勵及帶動本地消費

﹡華興表示上調股票印花稅影響有限，港股有不少利好因素

﹡世邦魏理仕表示啟德地撥為住宅不利東九發展核心商業區

﹡貿發局歡迎多項恢復經濟措施，料有助紓緩中小企壓力

﹡羅兵咸永道王曉彥稱預算案做到「睇餸食飯」

﹡港交所表示政府無就印花稅諮詢集團，現判市場影響過早

﹡仲量聯行表示長遠應確保有足夠商業地，非集中發展住宅

﹡智慧城市聯盟歡迎《財政預算案》多管齊下推動創科



《新冠肺炎》﹡本港新增１７宗確診，６宗源頭不明

﹡首批科興新冠疫苗運抵泰國，泰總理巴育親自接機

﹡國藥公布疫苗三期臨床期中數據：保護力７２﹒５１％

﹡康希諾腺病毒載體疫苗附條件上市申請獲藥監局受理

﹡聶德權稱未來數天開放第３周預約，復必泰料明日抵港

﹡消息指「復必泰」疫苗能否如期明天抵港存在變數

﹡尖沙咀Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ名潮食館爆疫

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