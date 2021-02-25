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25/02/2021 10:50

【港所績後】美銀升港交所目標價１４％，上調印花稅長期影響負面

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美銀證券發表研究報告指，港交所（００３８８）去年純利按
年增長２３％至１１５億元，雖然業績強勁，但利好因素已經消化。該行上調港交所目標價
１４％，由原來的４８２元升至５４９元，重申「中性」評級。該行又將港交所２０２１年的日
均成交額預測，由１５００億元上調至２０００億元，而２０２２年的日均成交預測就由
１７００億元升至２４００億元，而今、明兩年的盈利預測亦上調１２％至１５％。

＊上調股票印花稅長期影響屬負面＊

　　財政司司長陳茂波昨日發表新一份《財政預算案》，當中提出計劃上調股票印花稅稅率，由
現時買賣雙方按交易金額各支付０﹒１％，調高至０﹒１３％。美銀表示，有關舉措的短期影響
屬中性，而長期則會有負面影響。該行指，過去４年都未預期會上調股票印花，因為港交所的目
標是降低印花稅，以刺激港股交投，相信證券經紀或會降低散戶投資者的佣金率，但長期而言，
昂貴的交易成本將不利於港交所擴大投資者基礎。

＊行政總裁變動，近期將不會有重大戰略變更＊

　　該行指，集團早前宣佈任命歐冠昇出任集團新任行政總裁，認為由於相關的人事變動，港交
所近期不會有重大的戰略變更，預期新管理層將專注於新股集資、衍生產品和滬深港通擴展。雖
然新股市場對市場情緒和未來交投增長都很重要，但美銀認為，今年港交所最重要的工作是盡快
擴大衍生品市場。
　　至於有關特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ，Ｓｐｅｃｉａｌ－Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ａｃｑｕｉｓ
ｉｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ）的引入機制，該行預期，集團最終會允許ＳＰＡＣ成為替代上市
方式。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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