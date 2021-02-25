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25/02/2021 11:35

【港所績後】大和大升港交所目標價至６０２元，料未來盈利續向好

　　《經濟通通訊社２５日專訊》大和發表研究報告指，港交所（００３８８）去年純利按年增
長２３％至１１５億元，反映集團具雄心的計劃已進入收穫階段，相信集團未來幾年的盈利前景
將繼續向好。大和上調港交所目標價３４﹒６％，由原來的４４７﹒１元升至６０２元，重申「
買入」評級。
　　大和表示，港交所去年純利１１５億元，與該行預期的１１５﹒８億元相符，主要由於日均
成交增長４９％，以及各項互聯互通計劃啟動所致。該行留意到，香港已成為新經濟企業一個愈
來愈重要的市場，滬深港通南向交易日均成交持續上升。如果香港成為一個真正的一級國際市場
和內地主要離岸資本市場，將可實現２０００億至３０００億元日均成交，全球資本市場的流動
性相信亦能支持本港的日均成交達２０００億至３０００億元。
　　該行將集團今年的日均成交額預測由１３００億元上調至２３００億元，而明年的日均成交
預測亦由１５００億元升至２６００億元，同時將今、明兩年的每股盈利預測上調約３５％。
（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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