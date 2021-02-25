【港所績後】大和大升港交所目標價至６０２元，料未來盈利續向好

《經濟通通訊社２５日專訊》大和發表研究報告指，港交所（００３８８）去年純利按年增

長２３％至１１５億元，反映集團具雄心的計劃已進入收穫階段，相信集團未來幾年的盈利前景

將繼續向好。大和上調港交所目標價３４﹒６％，由原來的４４７﹒１元升至６０２元，重申「

買入」評級。

大和表示，港交所去年純利１１５億元，與該行預期的１１５﹒８億元相符，主要由於日均

成交增長４９％，以及各項互聯互通計劃啟動所致。該行留意到，香港已成為新經濟企業一個愈

來愈重要的市場，滬深港通南向交易日均成交持續上升。如果香港成為一個真正的一級國際市場

和內地主要離岸資本市場，將可實現２０００億至３０００億元日均成交，全球資本市場的流動

性相信亦能支持本港的日均成交達２０００億至３０００億元。

該行將集團今年的日均成交額預測由１３００億元上調至２３００億元，而明年的日均成交

預測亦由１５００億元升至２６００億元，同時將今、明兩年的每股盈利預測上調約３５％。

（ｓｋ）



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