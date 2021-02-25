【港所績後】野村升港交所目標價９％，港股日均成交額增長續強勁

《經濟通通訊社２５日專訊》野村發表研究報告指，港交所（００３８８）去年總收入及純

利分別按年升１８％及２３％，意味單計去年第四季，收入及純利分別按年增３８％及４８％，

均略勝於該行預期，主要受惠於來自「滬深港通」交易費用較預期高。

野村指，今年１月整體互聯互通的日均成交額按年升１﹒７９倍，其中南向交易日均成交額

破紀錄達７００億元；儘管預期日均成交額的強勁增長勢頭不太可能持續，尤其在港府擬將印花

稅由０﹒１％，上調至０﹒１３％之後，但考慮到１月的表現及大型新股的強勁貢獻，上調今、

明兩年港股日均成交額的預測１１％及２％，滬深港通日均成交額則升２７％及２４％，以反映

１月成交量，並料帶動港交所今、明兩年利潤分別增加６％及４％，故將其目標價由４７３﹒３

元，上調９％至５１７﹒４元，維持「中性」評級。（ｙｗ）





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

