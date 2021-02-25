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25/02/2021 11:35

【預算迴響】大和維持今年本港經濟增長預測２﹒５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》大和總研發表研究報告指，港府昨日公布２０２１╱２２財年
財政預算案，本港下年度刺激經濟方案只有１２００億元，遠低於上年度的３０００億元，是可
以理解的。該行認為，刺激措施必須足夠強以幫助促進復甦，但必須足夠保守，以防未來幾年的
糟糕情況持續下去。
　　至於上調股票印花稅，該行認為，將股票印花稅從０﹒１％提高到０﹒１３％，有望幫助政
府每年增加１００億元的收入，雖然政府沒有宣布其他稅收措施，但是如果明年的財政狀況不改
變，認為將會增加徵收新稅項的壓力，如消費稅等。
　　大和指，政府預計２０２０╱２１財年的財政赤字為２５８０億元，遠高於最初預算的
１３９０億元。因此，到２０２１年３月３１日，財政儲備估計將減少２５７０億元，至
９０３０億元；政府在２０２１╱２２財年承諾削減支出１１％而增加收入９％，導致赤字減少
至１０２０億元；預測２０２１年ＧＤＰ增長將在３﹒５％－５﹒５％之間。大和指，本港經濟
衰退至今已經持續了１８個月，該行預測更加謹慎，將增長預測維持在２﹒５％。（ｃｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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