【預算迴響】大和維持今年本港經濟增長預測２﹒５％

《經濟通通訊社２５日專訊》大和總研發表研究報告指，港府昨日公布２０２１╱２２財年

財政預算案，本港下年度刺激經濟方案只有１２００億元，遠低於上年度的３０００億元，是可

以理解的。該行認為，刺激措施必須足夠強以幫助促進復甦，但必須足夠保守，以防未來幾年的

糟糕情況持續下去。

至於上調股票印花稅，該行認為，將股票印花稅從０﹒１％提高到０﹒１３％，有望幫助政

府每年增加１００億元的收入，雖然政府沒有宣布其他稅收措施，但是如果明年的財政狀況不改

變，認為將會增加徵收新稅項的壓力，如消費稅等。

大和指，政府預計２０２０╱２１財年的財政赤字為２５８０億元，遠高於最初預算的

１３９０億元。因此，到２０２１年３月３１日，財政儲備估計將減少２５７０億元，至

９０３０億元；政府在２０２１╱２２財年承諾削減支出１１％而增加收入９％，導致赤字減少

至１０２０億元；預測２０２１年ＧＤＰ增長將在３﹒５％－５﹒５％之間。大和指，本港經濟

衰退至今已經持續了１８個月，該行預測更加謹慎，將增長預測維持在２﹒５％。（ｃｗ）



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