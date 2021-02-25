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25/02/2021 11:20

【港所績後】富瑞：上調印花稅或令港交所股價進一步修正，籲持有

　　《經濟通通訊社２５日專訊》富瑞發表研究報告指，港交所（００３８８）股價昨日在港府
公布將上調股票交易印花稅後下跌約９％，而其第四季盈利稍勝市場預期。該行認為，投資者擔
心可能會進一步提高印花稅率，或抑制流入香港的資金，港交所股價可能出現進一步的短期修正
。該行維持其目標價３６０﹒０４元，評級「持有」。
　　富瑞指，由於定量交易和程式交易僅佔現金市場的１０－２０％（有印花稅）及
４０－６０％的衍生產品市場（無印花稅），因此估計對總交易額的直接影響可能是約５％。
　　該行續指，這是自１９９３年以來香港印花稅的第一次上調，而且由於財政赤字的惡化，投
資者擔心還會增加更多。該行認為，這是一個警告信號，上調稅率似乎主要由親北京陣營提供支
持，由於股票印花稅僅佔政府收入的５％，可以視為政府旨在遏制大量流入香港股市的信號，而
印花稅已被用作調整內地股市的手段，因此人們擔心香港將來可能會如此。（ｃｗ）（ｚｚ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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