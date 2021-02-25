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即市新聞

25/02/2021 07:50

《油金掠影》油產下降油價反彈近３％，金價回軟

　　《經濟通通訊社２５日專訊》由於華府有數據顯示上周油產下降，油價周三揚至１３個月高
位。布油期貨曾漲２﹒６％收報每桶６７﹒０４元（美元﹒下同）曾觸去年１月８日高位６７﹒
３０元；而美油期貨則收漲２﹒５％報每桶６３﹒２２元，亦曾觸去年１月８日高位６３﹒３７
元。
　　據美國能源信息署（ＥＩＡ）表示，上周油產每日下降１１０萬桶至９７０萬桶，而煉廠煉
油量亦大幅下降。據了解嚴寒天氣使零部件和管道凍結，致德州大部分電網停運，產油商和煉廠
被迫關閉。而休斯頓船運航道的交通現時已逐漸恢復正常，煉油廠本周亦已復產。
　　值得留意的是，有消息指部分投資者已大額買入行權價為１００元的美油期權合約。而ＯＰ
ＥＣ＋消息人士亦指，由於油價回升，盟友將討論從４月起輕微放寬油供限制。

＊美債收益率上升＊

　　雖美聯儲主席鮑威爾早前發表鴿派發言，但美債收益率上升，金價於周三回軟。現貨金曾跌
０﹒４％至每盎司１７９８﹒１０元，現時則報１８０３﹒４元；而美國黃金期貨則下跌０﹒４
％收報每盎司１７９７﹒９０元。
　　美國指標１０年期債收益率自去年２月以來首次觸及１﹒４％，惟收益率上升往往削弱黃金
吸引力。而鮑威爾周三重申美國利率將保持低位，而美聯儲亦將繼續買債支持當地經濟。
　　其他貴金屬方面，白銀曾漲０﹒７％至每盎司２７﹒８２元，現時則報２７﹒９４元；而鈀
金曾漲３﹒５％至每盎司２４３１﹒６０元，現時則報２４４２﹒７７元。（ｊｃ）

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