《華爾街內望》鮑威爾講話緩解通脹憂慮，道指破頂升４２４點

《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局主席鮑威爾的講話平息市場對通脹的擔憂，投資者繼續

將資金輪動至周期性板塊，美股周三（２４日）走高，科技相關股的拋售有所緩解。

道指升４２４點或１﹒３５％，報３１９６１點，高見３２００９點，創歷史新高。標指升

４４點或１﹒１４％，報３９２５點。納指漲１３２點或０﹒９９％，報１３５９７點。

鮑威爾最新表示，通脹可能需要逾三年時間才能達到聯儲局目標，表明局方將容忍疫情後物

價短暫上升，並在未來很長一段時間內保持利率不變。

投資者一直關注美債息上升對股市的潛在影響，指標十年期國債收益率早段曾一度高見

１﹒４３５％，創近一年來首次超過１﹒４％水平，不過最終收漲不足１個基點，報

１﹒３７０５％。

板塊方面，金融股、工業股、能源股、材料股在內的周期性板塊上漲，微軟、亞馬遜、蘋果

跌幅在１％之間，Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ａｌｐｈａｂｅｔ收復早段失地。

個股方面，遊戲驛站收市前大幅上漲，沒有明顯因素推動，不過成交量是過去十個交易日的

逾兩倍。

美國食品和藥物管理局（ＦＤＡ）文件指，強生疫苗在試驗中似乎屬安全有效的，公司股價

收漲１﹒３％。

特斯拉反彈６﹒２％，「科技女股神」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ透露旗下方舟投資在日前特

斯拉股價大跌時作出增持，涉資１﹒７１億美元。

勞氏（Ｌｏｗｅ’ｓ）跌３﹒７％，公司預測今年營收料跌最多８０億美元。（ａｌ）

