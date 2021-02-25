《國金與投資－曾廣標》加印花稅利弊怎計算？

《國金與投資》財爺波哥周三（２４日）發表財政預算，人們早已預期由於財赤上升，政府

不可能再大量派糖，只可給些小恩小惠，等待疫症受控及經濟逐步恢復，因此，在早一日，港股

的表現仍不錯，在美國通脹陰影下恆指仍懂得反彈，而早一晚，美國聯儲局主席鮑威爾在國會作

報告時力圖為似是開始要調整的美股大派定心丸，對１０年期和３０年期長債息率近期轉升的趨

勢輕輕帶過，指通脹依然疲弱，就算升上２％亦可容忍不加息，短期內會繼續量化寬鬆放水挺經

濟和保就業云云，這番話令到美歐股市的壓力有所紓緩。



＊環球股市轉向之際出招＊



另外，近期各地科技股回調隨了很多相關企業現金流差勁市場擔心他們承受不了加息之外，

主因還是早前升得太過火紅，當有壞消息便引來大量獲利回吐。要留意美歐股市近期並非一面倒

下跌，部分資金改為炒作落後的受災股，例如航空股以至郵輪股，寄望在開始普及接種疫苗後，

世紀疫症在今年內可以基本受控。



港股近期的資金流向也有跟隨轉變，科網股開始有較大回吐，資金轉向有盈利和派息支持但

股價落後的舊經濟股，或炒作預期價格會持續上升的周期性資源股。



＊股票稅增三成 誰受壓？＊



然而，波哥的補財赤方法之一，是準備提高股票印花稅，由現時的０﹒１％增加至

０﹒１３％，增幅大約是三成，而當消息入市，就等如突然飛了一隻黑天鵝進入交易所，港股差

不多全線急跌，恆指一度跌超過１０００點，收市仍跌９００點，失守３００００萬點大關。各

個板塊基本上只有公用股及個別高息股上升或不願下跌。



＊股市旺 為何怕增收８０億元？＊



香港上一年度財赤超過３０００億元，而新一年財赤估計仍超過１０００億元，而股票印花

稅是政府的主要收入之一，達到約５００億元，估計加稅之後，可額外增加８０億元收入。



對於一向不買賣股票的市民來說，既然已是升到３００００萬點的牛市，而股民每年已貢獻

５００億元，增加８０億元理應不是甚麼問題。事實上，提出增加股票印花稅以減輕財赤的人士

，也是以此為由向波哥推銷此建議及得到政府的接納。



然而，對活躍的股民來說，卻會顯著地增加交易成本，短線活動的支出將大增，使他們可能

會減少交易次數，而程式買賣的超短線活動，亦會受壓，後果是交易所的生意做少了，證券商的

生意做少了，股民買賣將會減少。到時是否能夠維持超級旺市為政府帶來更多稅收，也是存疑的

。



＊金融中心 理應低稅吸引入市＊



作為金融中心，理應更方便吸引優質公司前來上市，及以低稅來吸引投資者參與交易，而不

是「較大幅度」（三成）增加每次交易稅項來阻礙股市的發展。



我雖然不認為這便是殺雞取卵，但至少會影響雞的生蛋能力。在其他主要股市，包括美國和

新加坡，都不收取股票印花稅，而在中國內地，相關稅項較香港為低，似乎只有倫敦收０﹒５％

是較香港「更進取」。長遠而言，當香港財政恢復順差，為了加強作為金融中心的吸引力，其實

理應進一步調低股票交易稅。



＊賭味加濃 齊齊賭多鋪！＊



有認為，散戶減少短線買賣，反而可以增加他們成為贏家的機會。而大戶則不會太過計較「

少少的」交易費用。然而，後果很可能是散戶們更多轉向買賣不用交印花稅但風險更大的衍生工

具，而發行各款衍生產品的投資銀行家，就要多謝波哥實質上為他們免費推介了。



政府今次出招，實際只是一場賭博，若股市繼續反覆上升，股民罵幾句之後還是會如常參與

熱炒，股市的交投會繼續興旺，政府可以增加一些收入，但若事與願違，遇到大型的調整市，交

投定必受影響，政府亦會得不償失，到時應向誰問責呢？《資深評論員 曾廣標》

