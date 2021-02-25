《缸邊隨筆－石鏡泉》加印花稅，股災？！

《缸邊隨筆》有謂國內曾因加印花稅而帶來股災，故今次港加印花稅，會有股災？



有兩點先了解下：



（１）今時港加印花稅至０﹒１３％，兩回兩邊是收０﹒２６％，國內不收，美國不收，但

英國收單邊０﹒５％，即是英國０﹒５％一Ｑ已Ｋｉｌｌ了你的０﹒２６％，而倫敦一直是歐洲

的金融中心。



（２）股災的唯一原因是：有泡沫，而撐這泡沫的支柱崩敗又或外圍因素突變，使這撐泡沫

的支柱崩敗。



大家估今時敘利亞的股市（不知有沒有）會不會有股災，無啦！十幾年前已被炮彈打散啦！

怎會有泡沫？又怎會有股災？



加印花稅，會不會帶來股災？有機會。但估計同樣的加印花稅，在美國引發的股災會較港股

加印花稅所引發的股「跌」（不是災）會大。何故？因為美股的投資者「先進」。



「先進」的投資者，會用電腦，會用程式交易，他們是所謂的「剃頭皮」一族，即是在你頭

頂上刮來刮去（炒出炒入）來牟利。刮來刮去即是一日要做Ｎ次買賣，叫做高頻交易（Ｈｉｇｈ

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｔｒａｄｅｒ）。美國今時沒有收股票交易稅，但拜登政府為增稅收，打

算徵收ＨＦＴ稅，筆者敢說，美國一旦開徵ＨＦＴ稅，美國股市的日成交量必跌，美股必瓜。



如１０年之後，港股才加印花稅，估計港股也會有股災，因為來港的國內資金，也是愈來愈

多是ＨＦＴ，再加上本土新興一族的年輕投資者，都是讀過Ｆｉｎａｎｃｅ（財務），１０年之

後，這批「財」俊必然也是傾向炒出炒入的ＨＦＴ，對這些人言，交易成本是要考慮的。但港股

是否就此就無運行？不一定，要看屆時香港這店有幾大，商場上是：店大欺客，客大欺店。九龍

城有些甜品店，其蛋糕賣７０多元以至過１００元件，一樣排長龍。所以錢、印花稅，不是問題

，是否「和味」，才是問題。殺頭生意有人幹，賠錢生意無人做。



＊港府應引四方水 擴大港交所項目＊



港府加了印花稅後，要怎做？不要坐以「袋幣」，而應引入四方之水，擴大港交所

（００３８８）可投資（炒賣）之項目，金融中心之所以能成中心，是能聚四方之財，如財不能

聚，就是財散人難安樂。



那些將昨日股跌賴與加印花稅者，是跟不上金融市場形勢的人，周二（前日），筆者有文：

「女股神話將要怕」。



周三（昨日）筆者文「輪流轉」就指出，今時市場人心太「紅」、「牛」，而「紅」、「牛

」是孕育「熊市」的溫床，股場規律，熊市是在人心最旺時出世，而牛市是在人心最悲觀時出生

。昨文提及目前沽空比率只得１﹒５％，跟２０００年科網泡沫時的沽空比率相若，當投資者心

紅到不做到足夠沽空對沖時，就易招股災。



為甚麼昨文文題叫「輪流轉」？是因為當市場認為疫會去時，傳統經濟就會復甦，不過在過

往１０多年，在傳統經濟生產線上的投資就大落後，Ｄ人會買電腦去挖礦比特幣，就不買機去挖

銅礦，結果就是商品價反艇，會有資金由新經濟回流舊經濟，股票的市盈率會由新經濟的「市夢

率」回歸至「市盈率」，無得賺，有乜市盈率呢？賺到再炒過啦！



港交所昨日勁跌，成交勁多，大家可有想過這些被沽的港交所是由散戶接了還是大戶接了，

筆者估應是主要由大戶接了。因為港交所是有市盈率的，頂多是貴一些的市盈率，但絕不會是市

夢率，除非香港再不能聚四方財。



翻查一看，經濟日報（００４２３）的股價昨天逆市升一格，都是市盈率，而不是市夢率所

致。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

