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25/02/2021 09:43

《專家之言－何志銘》港股急跌後短期料反彈，初步料先試三萬關口

　　《專家之言》港股昨日（２４日）輕微高開７０點，報３０７０２點，隨後升幅一度擴大至
１６０點至３０７９２點。惟陳茂波財政司司長公布財政預算案，將股票印花稅由０﹒１％升至
０﹒１３％，恆指隨即迎來急插，並失守３００００萬點大關，盤中急插過１０９９點，低見過
２９５３２點，主板股票的升跌比率為９比４０，下跌股份１６３１隻，恆指成分股１０隻股份
上升，下跌股份４１隻，升跌比率為１９比７９。最終恆指跌９１４點或２﹒９９％，收報２９
７１８點，好近２０天線（２９７０６點），主板成交急增達３１﹒９８％，至３５３０﹒０５
億元再創歷史新高。國指報１１５０９點，跌３９９點或３﹒３６％。科指報９３６０點，急插
５０２點或５﹒１％。另外提一提，全日南向合計淨流出１２９﹒４７億元，總成交額為１００
２﹒８億元，佔大市成交額２８﹒４１％。
　　港股累漲不少的借勢調整，仍算正常之調整，增加股票印花稅消息只是借口，相信急跌後短
期內應有反彈，初步料先試３００００關口位，若企穩再試１０天線（即約３０３４０點），另
外再提一提大家今日（２５日）港股期結，市場或較為波動要小心操作。
《獨立評股人　何志銘》

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