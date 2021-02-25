《ＩＰＯ反應》昭衍新藥公開超購３０９倍，一手中籤率５％

《經濟通通訊社２５日專訊》昭衍新藥（０６１２７）（滬：６０３１２７）在港發行Ｈ股

公布招股結果，公開發售部分超購３０９倍，一手中籤率５％，認購６０手（６０００萬股）方

穩中一手１００股，乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有２６張，中籤率０﹒４２％

。每股發售價１５１元，為招股價範圍１３３元至１５１元之上限。

國際發售獲大幅超額認購約２５倍。

按照招股價計算，估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約６２﹒８６４１億元，當中約

１６％主要通過翻新現有設備及設施、建立新的實驗模型繁殖及存貨設施，及僱傭經驗豐富的專

業人員。約１０％將用於增強該公司的美國業務以迎合客戶對Ｂｉｏｍｅｒｅ所提供服務日益增

長的需求。約３９％將用於主要通過在廣州及重慶建設新設施、僱傭經驗豐富的專業人員，及發

展尖端技術。約５％用於拓展及深化該公司的綜合合同研究組織服務，特別著重於進一步擴展其

的臨床試驗及相關服務。最後約１０％將用作營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使後發行最多６４９﹒８７萬股，所得

款項淨額約９﹒４６９億元。

昭衍新藥上市獨家保薦人為中信證券，股份將於明日（２６日）掛牌。（ｋｉ）

