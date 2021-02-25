【企業盈警】高銀金融（５３０）料半年虧損大增至約９﹒９３億元

《經濟通通訊社２５日專訊》高銀金融（００５３０）發盈警，料截至２０２０年１２月３

１日止六個月，虧損大幅增加至約９﹒９３億元，２０１９年同期錄得虧損４﹒８２億元。

虧損增加主要來自於２０２０年７月訂立終止有關出售啟德住宅項目之一糸列協議而產生約

為４﹒５２億元之一次性終止費用；及酒品及相關業務營業額下跌，因此產生之毛利貢獻下降。

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