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25/02/2021 08:49

【企業盈警】高銀金融（５３０）料半年虧損大增至約９﹒９３億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》高銀金融（００５３０）發盈警，料截至２０２０年１２月３
１日止六個月，虧損大幅增加至約９﹒９３億元，２０１９年同期錄得虧損４﹒８２億元。
　　虧損增加主要來自於２０２０年７月訂立終止有關出售啟德住宅項目之一糸列協議而產生約
為４﹒５２億元之一次性終止費用；及酒品及相關業務營業額下跌，因此產生之毛利貢獻下降。
（ｋｉ）

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