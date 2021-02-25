港股高開４５５點報３０１７４點返三萬關，科指升２４５點

《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局主席鮑威爾表明，美國或需時３年才能實現２％通脹目

標，市場相信美國續維持低息政策，隔晚美股急彈，道指續創新高及納指回升。亞洲股市同樣大

漲，日經彈５１９點，韓國ＫＯＳＰＩ指數升６１點，而港股在期指結算日高開４５５點重返三

萬關，ＡＴＭＸＪ齊彈，其中美團（０３６９０）開升近５％，為開市表現最好藍籌；小米（０

１８１０）升２％。美國寒流吹襲導致油氣產量急挫，國際油價周三扳升，創下１３個月收市新

高。中海油（００８８３）開漲近半成，中石油（００８５７）升逾３％。恆生指數報３０１７

４，升４５５點或升１﹒５３％，主板成交５６﹒１１億元。國企指數報１１６８４，升１７５

點或升１﹒５２％。恆生科技指數報９６０６，升２４５點或升２﹒６２％。

即月期指新報３００６９，升３７３點，低水１０５點。即月國指期貨報１１６５８，升１

５３點，低水２７點。即月科指期貨新報９６０５，升２４５點，低水１０點。

重磅股方面，匯控（００００５）升３﹒０４％，報４７﹒５元；友邦（０１２９９）升０

﹒９９％，報１０２﹒４元；昨日曾乏５００關的港交所（００３８８）升１﹒４７％，報５１

６﹒５元；中移動（００９４１）升１﹒２８％，報５５﹒５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３８３﹒００元 升４﹒７０％

中海油 （００８８３） １０﹒０８元 升４﹒５６％

中生製藥（０１１７７） ８﹒８０元 升３﹒５３％

藥明 （０２２６９） １０５﹒７０元 升３﹒４２％

中石油 （００８５７） ２﹒９０元 升３﹒２０％



匯控 （００００５） ４７﹒５０元 升３﹒０４％

銀娛 （０００２７） ７６﹒９５元 升２﹒７４％

長實 （０１１１３） ４６﹒９０元 升２﹒０７％

小米 （０１８１０） ２７﹒４０元 升２﹒０５％

吉利 （００１７５） ２６﹒４０元 升１﹒９３％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３８３﹒００元 升４﹒７０％

華虹 （０１３４７） ５２﹒２０元 升４﹒６１％

微盟 （０２０１３） ２５﹒８０元 升４﹒２４％

阿里健康（００２４１） ２８﹒００元 升４﹒０９％

快手 （０１０２４） ３４０﹒２０元 升３﹒９７％



金軟 （０３８８８） ５９﹒５５元 升３﹒７５％

貓眼 （０１８９６） １８﹒００元 升３﹒６９％

鴻騰 （０６０８８） ３﹒１２元 升３﹒６５％

中芯 （００９８１） ２６﹒５０元 升３﹒５２％

心動 （０２４００） ７６﹒９０元 升３﹒３６％

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（ｃａ）

