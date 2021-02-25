《盤後部署》港股調整未完成，料短期阻力為３０５００點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股在通脹憂慮漸除下低開高收，道指創新高。港股昨日

急插９１４點後，今早反彈。恆指高開４５５點，即返廿天線（約２９７５１點），開市後升幅

曾縮至１１４點，見２９８３３點暫時低，之後回勇。午後恆指曾經升穿今早高位，一度升

７３４點，高見３０４５３，稍升穿１０天線（約３０４０２點）後回順，惟Ａ股尾段走低，港

股升幅收窄，最終收報３００７４，升３５５點或升１﹒２０％。北水重新回流港股，全日淨流

入１７億元，主板成交大減２７％至２５６８﹒０２億元。國企指數報１１７１７，升２０７點

或升１﹒８０％。恆生科技指數報９４９６，升１３５點或升１﹒４５％。

內地股市個別發展，上證綜合指數報３５８５，升２０點或升０﹒５９％；深證成份指數報

１４８２８，跌４１點或跌０﹒２８％。兩市全日成交９３４１億元人民幣，按日大減超過

１２％，結束連續五日成交破萬億的記錄。



＊穆迪上調美國以及新興市場經濟增長預期＊



信用評級公司穆迪周三表示，因新冠危機對地區的影響不均衡，上調美國和新興市場國家今

年的經濟預測，但下調了歐洲的成長預測，因歐洲在新冠疫情期間實施了嚴格的封鎖。穆迪將美

國經濟增長預期從１１月預計的４﹒２％上調至４﹒７％。將新興市場國家的增長預期從

６﹒１％上調至７％，中國、印度和墨西哥的上調幅度最大。將歐元區和英國的增長預期分別從

此前的４﹒７％和５﹒２％下調至３﹒７％和４﹒７％。

而摩根大通周三表示，預計美國將出台更大規模財政刺激措施，且出爐的數據好於預期，推

動美國１０年期公債實際收益率的升勢提前，１０年期美債實際收益率上升通常意味著市場在消

化金融狀況趨緊的預期，這對新興市場資產有負面影響。分析師補充稱，摩根大通還在過去十天

裡下調了亞洲、歐洲、中東和非洲新興市場的存續期風險，這意味著目前在「減持」新興市場債

券。



＊短期回調無礙中期看好，可趁低吸納科技股＊



財爺昨日突然宣佈提升股票印花稅，拖累港股急插９１４點。措施為後市增添不確定性，港

交所（００３８８）股價急插至５００元水平，及北水今年更首錄流出，就足以證明這並非一小

撮人的憂慮。相信市場仍需要數日消化，至於北水流入規模往後定然會縮減，估計港股進入調整

期，暫於２９５００至３０５００區間上落。

而內地經濟復甦，人民幣升值，接下來仍然布不少中概股於香港上市，待外圍的通脹預期等

不確定因素明朗化後，料港股今年內可重拾升勢。而快手（０１０２４）、美團（０３６９０）

等科技股為港股獨有，相信上調稅率對北水以至國際投資者的吸引力不減，短線震盪就是趁低吸

納嘅機會。（ｃａ）

