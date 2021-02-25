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25/02/2021 08:38

【大國博弈】美國候任貿易代表戴琪：中國是對手，也是貿易夥伴

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據彭博社引述美國候任貿易代表戴琪今日將於參議院金融委員
會提名確認聽證會發表的講話指，她將強調致力強化供應鏈，落實美墨加新貿易協議，並要求中
國兌現貿易承諾。
　　她直言美國必須制定具戰略性、連貫性的計劃來應對中國，並幫助美企在中國政府主導型經
濟模式下競爭，但強調「中國是對手，同時也是貿易夥伴，美方需要中方配合，應對特定全球挑
戰。」
　　她亦沒有具體說明會如何處理關稅、出口禁令和其他關鍵問題，並僅表示知道「現有工具的
機會和局限性」。
　　講話亦提到將優先考慮重建美國聯盟，並重新與國際機構接洽，以應對氣候變化、疫情和全
球經濟下滑等共同威脅，堅決尋求新的長期貿易政策，聚焦勞工及受薪階級，支持創新，強化海
外競爭力。
　　不過美國同時亦面臨一連串挑戰，包括來自盟國的壓力，並要求取消對鋼鋁、飛機和葡萄酒
等徵收的關稅。

＊候任中情局長：中國構成美國最大地緣政治考驗＊

　　美國候任中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯周三（２４日）則在聽證會上形容，中國敵對、
具掠奪性的政治走向是美國面臨的最大地緣政治威脅，更形容中國是「獨裁勁敵」，並正強化竊
取知識產權、壓迫人民、擴大勢力、在美國境內建立影響力的能力。
　　伯恩斯強調上任後有四項優先任務，分別是人民、夥伴關係、中國及科技，強調比中國優勝
將是美國未來幾十年國家安全的關鍵所在。
　　他又提到總統拜登要求自己直言不諱告訴他所有情報調查的結果，而未來將需要有長期、目
光敏銳、兩黨共同支持的戰略，並以國內最新及可靠的情報為支持。
　　他亦稱如果他是美國高等院校的校長，將建議關閉孔子學院，他又有提及俄羅斯干涉美國大
選，以及滲透到華府機構的駭客事件，重申將對俄羅斯相關問題進行評估。（ａｌ）（ｚｚ）

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