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25/02/2021 08:49

【全球放水】逾百美企高層表態支持１﹒９萬億美元新刺激方案

　　《經濟通通訊社２５日專訊》超過１５０間美國大型公司的高層周三（２４日）聯名簽署信
件致國會，表達對美國總統拜登提出的１﹒９萬億美元新刺激方案的支持，並敦促國會通過法案
，當中包括高盛董事長兼總裁蘇德巍、黑石集團董事長兼總裁蘇世民、Ｇｏｏｇｌｅ總裁皮查伊
、ＡＴ＆Ｔ總裁史坦基等。
　　美企高層敦促國會立即通過大規模聯邦立法，解決疫情引起的健康和經濟危機，強調國會應
在兩黨基礎上迅速採取行動，按照華府提議批准刺激和救濟計劃。
　　他們又指加強對疫情的公共衛生應對是恢復經濟的第一步，新刺激方案動員全國性的疫苗接
種計劃，為處境艱難的家庭提供經濟援助，並為受社區提供支持。
　　另外白宮首席經濟顧問德澤周三接受訪問時表示，拜登新政府不會在新刺激方案的推進速度
、規模上作出妥協，因為目前需要更迅速採取行動，重申方案可幫助美國擺脫經濟危機走上正軌


＊眾議院發布刺激法案新文本增加三類支出總額超標＊

　　美國國會眾議院規則委員會周三亦發布新刺激方案的新文本，當中包括其他委員會草擬法案
中沒有的三類新支出，即對外援助、部落援助，以及對國家科學基金會和國家標準技術研究院的
撥款。
　　目前預計新支出將令法案總規模增加約１１７﹒５億美元，但其他委員會的草擬法案已超出
１﹒８８９萬億美元的上限，而據國會預算辦公室計算，上一版法案文本已經超支３１０億美元
。如果法案總額超過預算決議的限制，則不符合參議院正使用的「快速通過程序」的條件。
　　眾議院民主黨領袖霍耶早前表示，眾議院將於周五（２６日）就新救濟法案進行表決，預計
參議院將對眾議院的版本作出修改，包括可能調整或取消逐步提高最低工資至每小時１５美元的
規定，然後眾議院需要對參議院調整通過的法案再次投票，而目前民主黨希望新刺激方案在下月
中旬前獲得最後通過。（ａｌ）

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