【全球放水】聯儲局主席鮑威爾：或需逾三年時間才能實現通脹目標

《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（２４日）第二日在國會眾議院金融服

務委員會作證，重申經濟復甦還有很長的道路要走，物價上漲跡象並不一定導致持續性高通脹出

現，目前預計或需逾三年時間才能實現聯儲局通脹目標，而聯儲局將每個季度作出評估。

鮑威爾強調政策依然是寬鬆，因為失業率仍很高，而且勞動力市場遠未達到充分就業目標，

而部分資產價格的確因為部分措施而有所升高，如晶片短缺以及相關供應鏈受限，汽車價格上漲

，但這不一定會導致通脹，因為通脹是一個逐年重復的過程，而不是一次性價格激增。

鮑威爾承認由於基數效應和需求激增，經濟從疫情衝擊中重啟，通脹的確預期會上升，但聯

儲局擁備有應對的工具。



＊聯儲局副主席：通脹年內或短暫升破２％目標＊



聯儲局副主席克拉里達周三則在出席研討會時期，美國今年底通脹可達到目標，但預期只是

短暫升穿２％的水平，及後將回復基本走勢，而聯儲局目前的貨幣政策適當，措施應該維持至今

年底。

他又指今年及以後的經濟前景已經改善，但要恢復到疫情爆發前的水平尚需時日，冬季新增

病例激增和病毒變異令人擔憂，亦令近期經濟前景帶來下行風險，但有效疫苗開發和國會通過新

財政紓困方案帶來幫助，並使下行風險減弱。

聯儲局理事布雷納德亦表明，雖然通脹預期的各項指標最近有所回升，但通脹及就業仍遠未

達到聯儲局目標，故貨幣政策有必要保持不變。

她又指部分行業仍深受疫情打擊，實際失業率接近１０％，而就業市場需要取得實質進展將

需要一段時間。（ａｌ）

