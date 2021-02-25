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25/02/2021 14:51

【代幣狂熱】ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ加購近兩萬枚比特幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國商業智能公司ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ最新表示，已
使用早前透過發行可換股債券的資金，斥資１０億美元再買入近兩萬枚比特幣，目前累計已持有
逾９萬枚比特幣。公司更表明將繼續運用現金購買比特幣，或發行更多債券以購買比特幣。
　　公司行政總裁塞勒早前問及美國電動車製造商特斯拉行政總裁馬斯克，有沒有興趣將公司的
儲備換成比特幣，及後特斯拉宣布於比特幣投資約１５億元。（ａｌ）

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