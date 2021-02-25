《窩輪豪情－梁業豪》（４）－ａ浪正在運行中的機會上升

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

綜合企業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀

香港（０２３８８）、華潤置地（０１１０９）與世茂集團（００８１３），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選安踏體育（０２０２０）、阿里巴巴（０９９８８）與藥明生物（０２２６９）。

港股（３）－４－ｃ－ｉｖ浪反彈從昨天（２４日）恆指期貨低位２９５６２展開，但因升

越了（３）－４－ｃ－ｉ浪底３００５２，令局勢變得不明朗。無論如何，自３１１１６起的「

一浪低於一浪」局勢未被破壞，市況仍屬易跌難升。至於數浪方式，待看清楚本周末前市況變化

後，才作檢討。今天（２５日）為２月份期貨、期權到期日，明天（２６日）為２月場外股票、

期權到期日，好友大戶現正努力爭取最大的利潤，托高最後結算價。初步看來，（４）－ａ浪下

跌過程正在發展中的機會已經上升。投資者應研究的為各主要指數成分股中，哪些股票能夠收復

近日最大的失地。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

