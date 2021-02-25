  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2021 11:56

《窩輪豪情－梁業豪》（４）－ａ浪正在運行中的機會上升

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
綜合企業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀
香港（０２３８８）、華潤置地（０１１０９）與世茂集團（００８１３），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選安踏體育（０２０２０）、阿里巴巴（０９９８８）與藥明生物（０２２６９）。
　　港股（３）－４－ｃ－ｉｖ浪反彈從昨天（２４日）恆指期貨低位２９５６２展開，但因升
越了（３）－４－ｃ－ｉ浪底３００５２，令局勢變得不明朗。無論如何，自３１１１６起的「
一浪低於一浪」局勢未被破壞，市況仍屬易跌難升。至於數浪方式，待看清楚本周末前市況變化
後，才作檢討。今天（２５日）為２月份期貨、期權到期日，明天（２６日）為２月場外股票、
期權到期日，好友大戶現正努力爭取最大的利潤，托高最後結算價。初步看來，（４）－ａ浪下
跌過程正在發展中的機會已經上升。投資者應研究的為各主要指數成分股中，哪些股票能夠收復
近日最大的失地。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS25/02/2021
【FOCUS】北京謀劃「交通強國」　拜登「鐵路革命」漫漫
中國故事25/02/2021
【加碼調控】神州供地大改革　傳22城今年限集中拍賣住宅地三次
開市Good Morning25/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：港交所長期前景仍亮麗
剖析天下25/02/2021
日本復甦　進程取決內需
財經熱話24/02/2021
【預算迴響】羅兵咸永道王曉彥：預算案做到「睇餸食飯」
財經熱話24/02/2021
【預算案】加股票印花稅派5千蚊消費券外仲有咩？一文睇晒懶人包
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>