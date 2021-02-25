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25/02/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》世衛專家斥美政治化巫陷中國

　　《談國論企》世界衛生組織新冠病毒溯源研究國際專家組成員、澳洲悉尼大學教授多米尼克
﹒德懷爾Ｄｏｍｉｎｉｃ　Ｄｗｙｅｒ，於２０２１年２月２２日在澳洲《對話》網站撰文，一
開始便指出一些人頻頻把專家小組工作「政治化」，會讓人忘記調查背後「其實是一個個真實的
人」，對以美國為主的西方政客的失實、不負責任話語擬巫陷中國，一而再的痛斥。這對防抗甚
至更高層面的治療惡疫，絲毫無助，反而更顯一眾政棍的無恥，為世人深重禍害。
　
＊新冠病毒極不可能來自實驗室洩漏＊
　
　　多位世衛特派專家到中國武漢進行約四個星期的實地研究，於２月９日在當地舉行新聞發布
會，不僅美國國務院發言人普賴斯即日的憑空「回應」，和《紐約時報》於２月１２日斷章取義
的胡指中國「拒絕分享原始數據」而被英國動物學家達薩克力斥「極為無恥」，故德懷爾仍然按
奈不住要重申其見，重點有：
　　最惹人注目的，當然是（一）文章之始即指出：一些人頻頻把專家小組的工作「政治化」，
結合德懷爾較早前批評西方政客和包括《華爾街日報》、《紐約時報》歪曲其言而炮制出所謂「
中國拒絕提供早期病例原始數據」，是「政治化」做法之痛斥，足見專家相當痛恨信口開河之劣
行。要指出，德懷爾所斥的，相對於已離開白宮的「混世魔王」特朗普的信口開河之語，重覆又
重覆，便以為假的可以當真，實際是被斥者只是小巫。最令人深痛惡絕的，是大巫的無恥，居然
有許許多多小巫附和，甚至連特魔下了台仍作如斯劣言，便可在相當程度反映出美國確實在敗壞
，而且在加速敗壞，對美國以至全世界都是壞事。
　　至於德懷爾的文章，實際是重申在新聞發布會的觀點，相隔不到兩個星期要撰文重申，可見
以美國為主的西方國家對世衛專家訪武漢的「政治化」劣語，使專家無法釋懷，尤其是要重覆的
（二）「新冠病毒極不可能來自實驗室洩漏」，明明確確的駁斥美國等西方國家連武漢甚至中國
都未到過的政客具「創造性」的「指控」。德懷爾清楚地表表：「專家組訪問了武漢病毒研究所
，了解到該研究所的科研人員會被定期抽取血液樣本，對血液樣本的檢查沒有發現新冠病毒抗體
」。
　　重要的，是德懷爾所重申的（三）新冠病毒很可能源於動物，但「還不清楚由動物傳人的起
點。它很有可能是在一個未知的地點，通過一種尚不清楚的中間動物宿主，經由蝙蝠傳給人類。

　　動物很可能是病毒的起源，但起源體現今尚不清，故德還爾強調「專家組還在努力尋找具體
的傳播鏈」，而「華南海鮮市場更可能是一個疫情進一步擴大的地點，而未必是原點，專家組還
需要到其他地方進行研究」。
　　要注意，德懷爾就曾到訪和作出研究的武漢華南海鮮市場，初步觀點是疫情「進一步擴大的
地點」，而「未必是原點」，意謂該海鮮市場未必是「害人」之原點，而很有可能是「被人所害
」而使疫情進一步擴大的地點。
　
＊世衛在中國研究為第一階段應到美國＊
　
　　再看（四）德懷爾審慎地表示：「有研究顯示，疫情可能是在２０１９年１１月中到１２月
初開始。也有研究指在武漢第一個案例之前，世界多國已經出現病毒蹤跡，但這些都需要進一步
的確認」，和「冷鏈傳播等假設，也需要進一步研究」，專家即是專家，很重視專業精神。
　　此說可印證於：在武漢的四個星期，世衛專家每日和中國專家開會，最長時間的一天要開
１５個小時。長時間的面對面交流和在雙方之間建立起的互相尊重和信任，大家成為了同事，甚
至朋友，「不是通過視頻會議或電郵能夠做到的」。
　　絕對不可忽視的，是德懷爾強調（五）「在中國的調查（研究）只是第一階段，相信官方報
告可能在未來幾個星期發布」。此言重點在於在中國的研究，只是「第一階段」，意味會有第二
、三或更多的階段，有頗不少國家如美國、英國、印度等疫情至今仍然相當嚴重，世衛是很有需
要擴而大之地在世界各地進行廣泛的研究，始能夠取得更為更多和有比對的客觀資料，進行分析
、評審，專業和科學地找出惡疫的根源，才可以在現時尚未治標情況底下找到治標之道，更重要
的是在治標之餘，找到治本之道。此為世人之福祉，美帝國霸權主義者千萬不要繼續為禍人間！
美國人口佔全球４％而確診者佔２５％，更有５０萬人離世。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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