《談國論企－黎偉成》世衛專家斥美政治化巫陷中國

《談國論企》世界衛生組織新冠病毒溯源研究國際專家組成員、澳洲悉尼大學教授多米尼克

﹒德懷爾Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｄｗｙｅｒ，於２０２１年２月２２日在澳洲《對話》網站撰文，一

開始便指出一些人頻頻把專家小組工作「政治化」，會讓人忘記調查背後「其實是一個個真實的

人」，對以美國為主的西方政客的失實、不負責任話語擬巫陷中國，一而再的痛斥。這對防抗甚

至更高層面的治療惡疫，絲毫無助，反而更顯一眾政棍的無恥，為世人深重禍害。



＊新冠病毒極不可能來自實驗室洩漏＊



多位世衛特派專家到中國武漢進行約四個星期的實地研究，於２月９日在當地舉行新聞發布

會，不僅美國國務院發言人普賴斯即日的憑空「回應」，和《紐約時報》於２月１２日斷章取義

的胡指中國「拒絕分享原始數據」而被英國動物學家達薩克力斥「極為無恥」，故德懷爾仍然按

奈不住要重申其見，重點有：

最惹人注目的，當然是（一）文章之始即指出：一些人頻頻把專家小組的工作「政治化」，

結合德懷爾較早前批評西方政客和包括《華爾街日報》、《紐約時報》歪曲其言而炮制出所謂「

中國拒絕提供早期病例原始數據」，是「政治化」做法之痛斥，足見專家相當痛恨信口開河之劣

行。要指出，德懷爾所斥的，相對於已離開白宮的「混世魔王」特朗普的信口開河之語，重覆又

重覆，便以為假的可以當真，實際是被斥者只是小巫。最令人深痛惡絕的，是大巫的無恥，居然

有許許多多小巫附和，甚至連特魔下了台仍作如斯劣言，便可在相當程度反映出美國確實在敗壞

，而且在加速敗壞，對美國以至全世界都是壞事。

至於德懷爾的文章，實際是重申在新聞發布會的觀點，相隔不到兩個星期要撰文重申，可見

以美國為主的西方國家對世衛專家訪武漢的「政治化」劣語，使專家無法釋懷，尤其是要重覆的

（二）「新冠病毒極不可能來自實驗室洩漏」，明明確確的駁斥美國等西方國家連武漢甚至中國

都未到過的政客具「創造性」的「指控」。德懷爾清楚地表表：「專家組訪問了武漢病毒研究所

，了解到該研究所的科研人員會被定期抽取血液樣本，對血液樣本的檢查沒有發現新冠病毒抗體

」。

重要的，是德懷爾所重申的（三）新冠病毒很可能源於動物，但「還不清楚由動物傳人的起

點。它很有可能是在一個未知的地點，通過一種尚不清楚的中間動物宿主，經由蝙蝠傳給人類。

」

動物很可能是病毒的起源，但起源體現今尚不清，故德還爾強調「專家組還在努力尋找具體

的傳播鏈」，而「華南海鮮市場更可能是一個疫情進一步擴大的地點，而未必是原點，專家組還

需要到其他地方進行研究」。

要注意，德懷爾就曾到訪和作出研究的武漢華南海鮮市場，初步觀點是疫情「進一步擴大的

地點」，而「未必是原點」，意謂該海鮮市場未必是「害人」之原點，而很有可能是「被人所害

」而使疫情進一步擴大的地點。



＊世衛在中國研究為第一階段應到美國＊



再看（四）德懷爾審慎地表示：「有研究顯示，疫情可能是在２０１９年１１月中到１２月

初開始。也有研究指在武漢第一個案例之前，世界多國已經出現病毒蹤跡，但這些都需要進一步

的確認」，和「冷鏈傳播等假設，也需要進一步研究」，專家即是專家，很重視專業精神。

此說可印證於：在武漢的四個星期，世衛專家每日和中國專家開會，最長時間的一天要開

１５個小時。長時間的面對面交流和在雙方之間建立起的互相尊重和信任，大家成為了同事，甚

至朋友，「不是通過視頻會議或電郵能夠做到的」。

絕對不可忽視的，是德懷爾強調（五）「在中國的調查（研究）只是第一階段，相信官方報

告可能在未來幾個星期發布」。此言重點在於在中國的研究，只是「第一階段」，意味會有第二

、三或更多的階段，有頗不少國家如美國、英國、印度等疫情至今仍然相當嚴重，世衛是很有需

要擴而大之地在世界各地進行廣泛的研究，始能夠取得更為更多和有比對的客觀資料，進行分析

、評審，專業和科學地找出惡疫的根源，才可以在現時尚未治標情況底下找到治標之道，更重要

的是在治標之餘，找到治本之道。此為世人之福祉，美帝國霸權主義者千萬不要繼續為禍人間！

美國人口佔全球４％而確診者佔２５％，更有５０萬人離世。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

