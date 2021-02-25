《異動股》領展（０８２３）升近２％，收購上海七寶萬科廣場權益

《經濟通通訊社２５日專訊》領展（００８２３）升１﹒７９３％，報７３﹒８００元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒７３％。該股成交約４７萬股，涉資３４５７萬元。

領展宣布，以２７﹒７２億元人民幣收購上海七寶萬科廣場之五成權益，收購價是基於該物

業的議定物業價值６４億元，較物業於去年１２月３１日估值的６５﹒８億元人民幣折讓２﹒７

％，是次收購預計於今年３月完成。

上海七寶萬科廣場位於上海市閔行區七寶鎮，於２０１６年建成，包括樓高５層及地庫３層

的商業物業，提供約１４﹒９萬平方米總零售面積，以及一個有１４７１個泊車位的停車場。

大摩最新報告，首予領展目標價７８元，首予增持評級。

現時，恆生指數報３００６９，升３５１點或升１﹒１８％，主板成交１０８﹒３８億元。

國企指數報１１６５６，升１４６點或升１﹒２７％。恆生科技指數報９５５７，升１９６點或

升２﹒１０％。

即月期指新報３００３９，升３４３點，低水３１點。即月國指期貨報１１６５３，升１４

８點，低水３點。即月科指期貨新報９５８２，升２２２點，低水３點。

上證綜合指數報３５９１，升２７點或升０﹒７７％，成交１６４﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１４９９２，升１２２點或升０﹒８２％，成交１８３﹒８３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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物業投資公司：

領展（００８２３） ７３﹒８００元 升１﹒７９３％

希慎（０００１４） ３２﹒７００元 無升跌

港鐵（０００６６） ４６﹒５５０元 升０﹒８６７％

置富產業（００７７８） ７﹒２９０元 升０﹒５５２％

太地（０１９７２） ２３﹒９００元 升０﹒４２０％

九置（０１９９７） ４８﹒０００元 升０﹒８４０％



物業發展商：

恆地（０００１２） ３３﹒９５０元 升０﹒５９３％

新地（０００１６） １１９﹒２００元 跌１﹒４８８％

新世界（０００１７） ４０﹒０５０元 升０﹒６２８％

信置（０００８３） １２﹒３８０元 升０﹒４８７％

嘉華（００１７３） ４﹒０５０元 升１﹒７５９％

恆隆地產（００１０１） ２０﹒６５０元 跌０﹒４８２％

長實（０１１１３） ４６﹒７００元 升１﹒６３２％

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（ｅｃ）

