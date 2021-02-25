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即市新聞

25/02/2021 09:59

《異動股》港交所跌２％再穿五百關，摩通稱昨因加稅跌８％太誇大

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）高開逾１％後回吐，暫跌２﹒０８％，
報４９８﹒４元，再穿５００元關，成交約５１０萬股，涉資２５﹒８８億元，主動沽盤６２％
。現價計暫連跌４日，累計跌幅１２﹒１％。
　　摩根大通指港府昨日宣布要將印花稅調高３點子至０﹒１３％，即時引發港交所瀉８％，是
誇大了影響。該行強調，港交所現時仍是壟斷地位，消費者別無選擇，這一情況在未來仍將不變
。不過，報告亦指出，股價調整的真正原因，或是過去數日港交所部分估值乘數（ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｓ）水漲船高，現時則要重估。
　　該行指，仍在未來２至５年看好港交所股價，但公司的盈利要跟得上股價的預期，便要有三
大項因素同時發生或維持，分別為Ａ股期貨盡快獲批，且成交量符合預期；本地加北水的日成交
量繼續維持在２０００億元以上；以及超大型新股繼續來港。
　　現時，恆生指數報２９８８０，升１６２點或升０﹒５５％，主板成交４４７﹒１０億元。
國企指數報１１６０１，升９１點或升０﹒８０％。恆生科技指數報９４００，升３９點或升０
﹒４２％。
　　即月期指新報２９８９７，升２０１點，高水１６點。即月國指期貨報１１６２５，升１２
０點，高水２３點。即月科指期貨新報９４１２，升５２點，高水４點。
　　上證綜合指數報３５７２，升８點或升０﹒２４％，成交１０１３﹒６５億元人民幣。深證
成份指數報１４８４９，跌２１點或跌０﹒１４％，成交１２１４﹒５７億元人民幣。（ｎｓ）

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