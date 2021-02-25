《午市前瞻》債息上升有利舊經濟股，港股２９７００點見支持

《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局主席鮑威爾淡化通脹憂慮，表明美國或需時３年才能實

現２％通脹目標，美股低開高收，道指急彈逾四百點，納指亦彈近１％。港股昨日大跌逾９００

點後，今早裂口高開４５５點，報３０１７４重上三萬點。大市早段升幅曾收窄至只有１１５點

內，未能企穩３００００點。其後在Ａ股回升帶動下造好，內地據報土地供應改革，內房股發力

走上，港股升穿開市位，大升近７００點高見３０４０７點，距離１０天線（３０４３１點）只

有一步之遙。港股半日收報３０３５６，升６３８點或升２﹒１５％，主板成交１４８２﹒９８

億元。國企指數報１１８１２，升３０２點或升２﹒６３％。恆生科技指數報９６１４，升２５

３點或升２﹒７１％。

Ａ股兩市齊彈，上證綜合指數報３６０２，升３８點或升１﹒０７％，成交２７５１﹒１８

億元人民幣。深證成份指數報１４９８５，升１１４點或升０﹒７７％，成交３０３９﹒５７億

元人民幣。

重磅股方面，上日大跌的港交所（００３８８）今早跌勢未止，曾低見４９５元，之後買盤

湧現。美銀、野村、花旗均上調其目標價，大摩更給予目標價６００元，港交所半日升０﹒１％

，報５０９﹒５元。匯控（００００５）升３﹒９％，報４７﹒９元；友邦（０１２９９）升０

﹒７９％，報１０２﹒２元；中移動（００９４１）升０﹒５５％，報５５﹒１元。



＊內房造好，中海外、潤地齊升一成＊



內地據報土地供應改革，內房股集體炒上，潤地（０１１０９）飆１１﹒９９％，報３６﹒

９元；中海外（００６８８）彈１０﹒１３％，報２０﹒５５元；兩者為表現最好藍籌。萬科（

０２２０２）破頂升１５﹒８９％，報３４﹒６５元；碧桂園（０２００７）升８﹒４７％，報

９﹒９９元；雅居樂（０３３８３）升８﹒３５％，報１１﹒１６元；恆大（０３３３３）升１

０﹒５４％，報１７﹒２元。

物管股亦落鑊，新城悅服務（０１７５５）飆１４﹒９５％，報２１﹒１５元；融創服務（

０１５１６）升８﹒８７％，報２５﹒１５元；華潤萬象（０１２０９）升６﹒７％，報４７元

。

科技股普遍反彈，騰訊（００７００）支撐大市，升２﹒９１％，報７０７元；連日遭北水

淨沽的美團（０３６９０）一度倒跌，半日升２﹒３％，報３７４﹒２元；阿里巴巴（０９９８

８）獲國家主席習近平評為全國脫貧攻堅先進集體，彈升１﹒８１％，報２４７﹒２元；京東集

團（０９６１８）升１﹒８２％，報３８０﹒６元；小米（０１８１０）升１﹒８６％，報２７

﹒３５元。



＊吉利擱置合併大計，仍升逾４％＊



汽車股造好，吉利（００１７５）昨晚突公布雙方已決定在保持各自獨立公司結構的基礎上

，進行「業務合併及合作」，意味市場預期兩間公司整體合併的大計已經擱置。吉利昨日大跌近

６％後，今早隨市造好，升４﹒２５％，報２７元。比亞迪（０１２１１）升２﹒８３％，報２

１８﹒２元；東風（００４８９）升２﹒０３％，報７﹒５４元；廣汽（０２２３８）升１﹒４

８％，報７﹒５５元，；長汽（０２３３３）升５﹒３９％，報２３﹒４５元。

彭博引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠正在籌備通過在美國上市的一家特殊目的收購

公司（ＳＰＡＣ），集資約４億美元（約３１億港元）。長和系造好，長和（００００１）升４

﹒３１％，報６１﹒６５元；長實（０１１１３）升３﹒０５％，報４７﹒３５元；長建（０１

０３８）升４﹒１５％，報４５﹒１５元。



＊蘇沛豐：龍頭新經濟股仍可揸，小米２４元吸納＊



今日港股期結，恆指甚為波動。招銀國際研究部策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，港

股短線將維持反覆，恆指２９７００點有支持，阻力位３１０００點。美國債息上升導致新經濟

股受壓，港府上調股票印花稅的消息不利市場氣氛，未知會否影響北水流入的積極性，尤其是一

些過往升得太多的股份回調壓力較大，呼籲持有二、三線新經濟股的投資者可先沽，龍頭股份仍

可持有，其中小米（０１８１０）可待回落至２４元吸納。

同樣因債息上升，有利金融和地產等舊經濟股，他看好內險股，國壽（０２６２８）股價落

後，現價可買入，中線上望２０元至２１元。（ｃａ、ｎｓ）

