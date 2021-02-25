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即市新聞

25/02/2021 12:45

《午市前瞻》債息上升有利舊經濟股，港股２９７００點見支持

　　《經濟通通訊社２５日專訊》聯儲局主席鮑威爾淡化通脹憂慮，表明美國或需時３年才能實
現２％通脹目標，美股低開高收，道指急彈逾四百點，納指亦彈近１％。港股昨日大跌逾９００
點後，今早裂口高開４５５點，報３０１７４重上三萬點。大市早段升幅曾收窄至只有１１５點
內，未能企穩３００００點。其後在Ａ股回升帶動下造好，內地據報土地供應改革，內房股發力
走上，港股升穿開市位，大升近７００點高見３０４０７點，距離１０天線（３０４３１點）只
有一步之遙。港股半日收報３０３５６，升６３８點或升２﹒１５％，主板成交１４８２﹒９８
億元。國企指數報１１８１２，升３０２點或升２﹒６３％。恆生科技指數報９６１４，升２５
３點或升２﹒７１％。
　　Ａ股兩市齊彈，上證綜合指數報３６０２，升３８點或升１﹒０７％，成交２７５１﹒１８
億元人民幣。深證成份指數報１４９８５，升１１４點或升０﹒７７％，成交３０３９﹒５７億
元人民幣。
　　重磅股方面，上日大跌的港交所（００３８８）今早跌勢未止，曾低見４９５元，之後買盤
湧現。美銀、野村、花旗均上調其目標價，大摩更給予目標價６００元，港交所半日升０﹒１％
，報５０９﹒５元。匯控（００００５）升３﹒９％，報４７﹒９元；友邦（０１２９９）升０
﹒７９％，報１０２﹒２元；中移動（００９４１）升０﹒５５％，報５５﹒１元。

＊內房造好，中海外、潤地齊升一成＊

　　內地據報土地供應改革，內房股集體炒上，潤地（０１１０９）飆１１﹒９９％，報３６﹒
９元；中海外（００６８８）彈１０﹒１３％，報２０﹒５５元；兩者為表現最好藍籌。萬科（
０２２０２）破頂升１５﹒８９％，報３４﹒６５元；碧桂園（０２００７）升８﹒４７％，報
９﹒９９元；雅居樂（０３３８３）升８﹒３５％，報１１﹒１６元；恆大（０３３３３）升１
０﹒５４％，報１７﹒２元。
　　物管股亦落鑊，新城悅服務（０１７５５）飆１４﹒９５％，報２１﹒１５元；融創服務（
０１５１６）升８﹒８７％，報２５﹒１５元；華潤萬象（０１２０９）升６﹒７％，報４７元

　　科技股普遍反彈，騰訊（００７００）支撐大市，升２﹒９１％，報７０７元；連日遭北水
淨沽的美團（０３６９０）一度倒跌，半日升２﹒３％，報３７４﹒２元；阿里巴巴（０９９８
８）獲國家主席習近平評為全國脫貧攻堅先進集體，彈升１﹒８１％，報２４７﹒２元；京東集
團（０９６１８）升１﹒８２％，報３８０﹒６元；小米（０１８１０）升１﹒８６％，報２７
﹒３５元。

＊吉利擱置合併大計，仍升逾４％＊

　　汽車股造好，吉利（００１７５）昨晚突公布雙方已決定在保持各自獨立公司結構的基礎上
，進行「業務合併及合作」，意味市場預期兩間公司整體合併的大計已經擱置。吉利昨日大跌近
６％後，今早隨市造好，升４﹒２５％，報２７元。比亞迪（０１２１１）升２﹒８３％，報２
１８﹒２元；東風（００４８９）升２﹒０３％，報７﹒５４元；廣汽（０２２３８）升１﹒４
８％，報７﹒５５元，；長汽（０２３３３）升５﹒３９％，報２３﹒４５元。
　　彭博引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠正在籌備通過在美國上市的一家特殊目的收購
公司（ＳＰＡＣ），集資約４億美元（約３１億港元）。長和系造好，長和（００００１）升４
﹒３１％，報６１﹒６５元；長實（０１１１３）升３﹒０５％，報４７﹒３５元；長建（０１
０３８）升４﹒１５％，報４５﹒１５元。

＊蘇沛豐：龍頭新經濟股仍可揸，小米２４元吸納＊

　　今日港股期結，恆指甚為波動。招銀國際研究部策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，港
股短線將維持反覆，恆指２９７００點有支持，阻力位３１０００點。美國債息上升導致新經濟
股受壓，港府上調股票印花稅的消息不利市場氣氛，未知會否影響北水流入的積極性，尤其是一
些過往升得太多的股份回調壓力較大，呼籲持有二、三線新經濟股的投資者可先沽，龍頭股份仍
可持有，其中小米（０１８１０）可待回落至２４元吸納。
　　同樣因債息上升，有利金融和地產等舊經濟股，他看好內險股，國壽（０２６２８）股價落
後，現價可買入，中線上望２０元至２１元。（ｃａ、ｎｓ）

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